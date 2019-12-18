Защитник минского «Динамо» Морроу заработал «-3» в дебютном матче в КХЛ с «Сочи»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского «Динамо» Джо Морроу закончил с показателем полезности «-3» матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:5).

Для канадца эта игра была дебютной в лиге. Он провел на льду 17 минут и 26 секунд и нанес один бросок по воротам.

В НХЛ Морроу играл за «Бостон», «Монреаль» и «Виннипег». Всего в лиге провел 162 игры и отметился 32 (9+23) баллами.