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Защитник минского «Динамо» Морроу заработал «-3» в дебютном матче в КХЛ с «Сочи»
18.12.2019 23:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник минского «Динамо» Джо Морроу закончил с показателем полезности «-3» матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:5).
Для канадца эта игра была дебютной в лиге. Он провел на льду 17 минут и 26 секунд и нанес один бросок по воротам.
В НХЛ Морроу играл за «Бостон», «Монреаль» и «Виннипег». Всего в лиге провел 162 игры и отметился 32 (9+23) баллами.
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Защитник минского «Динамо» Джо Морроу закончил с показателем полезности «-3» матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:5).
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