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Александр Андриевский: «Я отказался работать в минском «Динамо», когда легионерская формула была «4+1»

18.12.2019 23:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский оценил игру команды в матче с минским «Динамо» (5:2).

– Нам определенно удался первый период. Мы и планировали начать игру активно. Знали, что соперник играет второй матч за два дня. К тому же я видел игру против «Локомотива», в ней «Динамо» отдало много сил. План был – забить два гола, получилось три. Во втором периоде мы потеряли концентрацию, дали вернуться сопернику в игру. В третьем периоде видели, что «Динамо» перешло на игру в три звена, силенок им не хватало. Хорошо, что забросили пятую шайбу.

- На вашем пиджаке траурная повязка. Каким вы запомнили Владимира Цыплакова?

– Самое главное – это был хороший человек. Как только он приехал в Минск, как только зашел в раздевалку, все стало понятно. В парке Горького он начал свою карьеру, там его и провожали. Это хороший человек, мой друг. Что еще я могу о нем сказать.

- Как смогли переключиться с этих событий на хоккей?

– Благодарен команде и тренерскому штабу. Последние три дня были совсем тяжелыми для меня. Я улетел из Сочи, команда тренировалась без меня. Респект ребятам. Они понимали, что эта игра будет непростой для меня, и выложились на сто процентов.

- Насколько принципиальны для вас матчи в Минске?

– Никакой принципиальности нет. Очков за победу в этом матче дается столько же, сколько и с другими соперниками. Приятно победить, на арену приходят мои родные.

- Вас уже приглашали в команду в середине чемпионата. Какие ошибки учли после работы в «Сибири» и чего сейчас не хватает «Сочи» для выхода в плей-офф?

– После сезона в «Сибири» я многое обдумал, сейчас в «Сочи» даже готовимся по-другому. Чего не хватает? Побед и концентрации. Играем-играем, потом теряем шайбу. Отдаваться игре нужно все 60 минут.

- Не удивляет ли количество легионеров в «Динамо»?

– Нет. Я отказался работать в «Динамо», когда легионерская формула была «4+1». Считаю, что если «Динамо» стремится в плей-офф КХЛ, без помощи иностранцев им точно не обойтись, – сказал Андриевский.

Белорус Илья Шиманович – один из сильнейших в своем виде спорта: он ведет дневник и не боится мечтать

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский оценил игру команды в матче с минским «Динамо» (5:2).
 
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