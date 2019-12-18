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Александр Андриевский: «Я отказался работать в минском «Динамо», когда легионерская формула была «4+1»
18.12.2019 23:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский оценил игру команды в матче с минским
– Нам определенно удался первый период. Мы и планировали начать игру активно. Знали, что соперник играет второй матч за два дня. К тому же я видел игру против «Локомотива», в ней «Динамо» отдало много сил. План был – забить два гола, получилось три. Во втором периоде мы потеряли концентрацию, дали вернуться сопернику в игру. В третьем периоде видели, что «Динамо» перешло на игру в три звена, силенок им не хватало. Хорошо, что забросили пятую шайбу.
- На вашем пиджаке траурная повязка. Каким вы запомнили Владимира Цыплакова?
– Самое главное – это был хороший человек. Как только он приехал в Минск, как только зашел в раздевалку, все стало понятно. В парке Горького он начал свою карьеру, там его и провожали. Это хороший человек, мой друг. Что еще я могу о нем сказать.
- Как смогли переключиться с этих событий на хоккей?
– Благодарен команде и тренерскому штабу. Последние три дня были совсем тяжелыми для меня. Я улетел из Сочи, команда тренировалась без меня. Респект ребятам. Они понимали, что эта игра будет непростой для меня, и выложились на сто процентов.
- Насколько принципиальны для вас матчи в Минске?
– Никакой принципиальности нет. Очков за победу в этом матче дается столько же, сколько и с другими соперниками. Приятно победить, на арену приходят мои родные.
- Вас уже приглашали в команду в середине чемпионата. Какие ошибки учли после работы в «Сибири» и чего сейчас не хватает «Сочи» для выхода в плей-офф?
– После сезона в «Сибири» я многое обдумал, сейчас в «Сочи» даже готовимся по-другому. Чего не хватает? Побед и концентрации. Играем-играем, потом теряем шайбу. Отдаваться игре нужно все 60 минут.
- Не удивляет ли количество легионеров в «Динамо»?
– Нет. Я отказался работать в «Динамо», когда легионерская формула была «4+1». Считаю, что если «Динамо» стремится в плей-офф
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Александр Андриевский: «Я отказался работать в минском «Динамо», когда легионерская формула была «4+1»
Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский оценил игру команды в матче с минским «Динамо» (5:2).
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