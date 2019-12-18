Вудкрофт – журналисту: «Постоянно делаем тактические изменения, но, видимо, ты этого не замечаешь. Если у тебя есть другие идеи – предлагай»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча с «Сочи» (2:5).

– В первую очередь, поздравляю Александра [Андриевского] и его команду с победой. Думаю, тренер гостей прав, что у них был план на игру – воспользоваться нашим вчерашним матчем, и они это превосходно сделали. Они вышли на игру заряженными, голодными до голов и смогли реализовать наши ошибки в первом периоде. Эти ошибки были не обязательными: потери шайбы, неправильная оборона при атаке соперника.

Наверное, где-то у нас сказалась ментальная расслабленность. Такое бывает, когда ты не до конца восстановился, уставший вышел на игру – такие моменты были в первом периоде. Во втором периоде мы хорошо действовали, хорошо атаковали, удалось почти вернуться в игру. Третий период также был неплохим в нашем исполнении, но не смогли больше забросить, сравнять счет и перевести игру в овертайм. Хочу сказать, что наша команда должна знать, что нельзя дать сопернику забросить три шайбы за период и надеяться на победу. Такого быть не должно.

- Сегодня команда установила антирекорд посещаемости. Вам не кажется, что болельщики начали отворачиваться от команды, так как больше не хотят наблюдать за сериями поражений?

– Не буду отвечать на этот вопрос. Это не в моей компетенции.

- После третьей шайбы был заменен Юнас Энрот. Причем после этого он до конца периода ушел в раздевалку. Что случилось?

– Не знаю. Задайте ему этот вопрос. Думаю, логично предположить, что он расстроился.

- Один из хоккеистов сказал после матча, что установки тренера в одно ухо влетают, а в другое вылетают. У вас нет похожего ощущения?

– Во-первых, это мои слова. Я сказал это команде, а они просто повторили вам. Мы очень детально готовимся к каждому матчу, тщательно разбирая каждого соперника. Рассказываем об этом хоккеистам, а потом видим на льду совершенно не то, что мы просили делать. Думаю, это вопрос сфокусированности наших игроков.

- С какими ожиданиями команда отправляется на дальневосточный выезд?

– Перед каждой игрой мы нацеливаемся на победу. Эти матчи не будут исключениями. Хотим победить во всех трех играх, но будем готовиться к каждой отдельно. Нам нужно 20 человек, которые будут выполнять тренерское задание, биться до конца и выкладываться больше, чем соперник. К сожалению, пока это не получается. Да, это требует ментальных и физических затрат, но иначе никак.

Мы должны быть сфокусированы на победе. Именно об этом я говорил сегодня с командой. Каждый должен внести вклад в победу. Мы не можем победить, если играет только половина или треть команды. Это невозможно. Все без исключения должны выкладываться каждый вечер. И заставлять делать это своих партнеров.

- Когда ждать возвращения травмированных Достанко, Эллиотта, Дерябина и ?

– Все они еще далеки от восстановления. Возможно, Роман Достанко чуть ближе, но остальные трое в ближайшее время на лед не выйдут.

- Ваша тактика очень энергозатратна. У вас нет ощущения, что она просто не подходит команде?

– Мы постоянно делаем тактические изменения, но, видимо, ты этого не замечаешь. Если у тебя есть другие идеи – предлагай. Может, нам лучше закрыться в обороне и сидеть там от смены к смене? У тебя есть какие-то варианты? Если имеется победный рецепт, то пошли в тренерскую, пообщаемся. Не считаю, что нам эта тактика не подходит. Мы доказывали, что можем эффективно ее использовать, – сказал Вудкрофт.