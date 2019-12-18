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Беларусь осталась на 87-м месте в рейтинге ФИФА

19.12.2019 13:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных.

Сборная Беларуси осталась на 38-м месте с 1470 очками.

В топ-50 произошло только одно изменение — сборная Южной Кореи поднялась с 41-го места на 40-е.

Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА:

1. Бельгия – 1765 очков

2. Франция – 1733

3. Бразилия – 1712

4. Англия – 1661

5. Уругвай – 1645

6. Хорватия – 1642

7. Португалия – 1639

8. Испания – 1636

9. Аргентина – 1623

10. Колумбия – 1622

24. Украина – 1537

38. Россия – 1470...

68. Северная Македония – 1347

87. Беларусь – 1280...

91. Грузия – 1267...

115. Косово – 1174

 
 
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ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных.
 
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