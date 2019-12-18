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Беларусь осталась на 87-м месте в рейтинге ФИФА
19.12.2019 13:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сборная Беларуси осталась на 38-м месте с 1470 очками.
В топ-50 произошло только одно изменение — сборная Южной Кореи поднялась с 41-го места на 40-е.
Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА:
1. Бельгия – 1765 очков
2. Франция – 1733
3. Бразилия – 1712
4. Англия – 1661
5. Уругвай – 1645
6. Хорватия – 1642
7. Португалия – 1639
8. Испания – 1636
9. Аргентина – 1623
10. Колумбия – 1622
24. Украина – 1537
38. Россия – 1470...
68. Северная Македония – 1347
87. Беларусь – 1280...
91. Грузия – 1267...
115. Косово – 1174
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ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных.
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