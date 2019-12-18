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Биончик о переезде «Луча» в Могилев: «Нам как преподнесли все? Мол, вы приедете – у вас будет абсолютно все. А мы приехали – и все прямо противоположное»

19.12.2019 13:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер «Дняпра» Иван Биончик рассказал об объединении «Луча» и «Днепра».

– В течение сезона у вас были моменты, когда хотелось опустить руки?

– Такое желание возникало очень часто. Поймите, постоянно плыть против течения тяжело. Все время шли против многих обстоятельств. Что-то похожее было в прошлом году, с «Лучом», но разница заключалась в том, что у клуба был наработан определенный ресурс. И на разные обстоятельства мы могли быстро реагировать. А сейчас решение одного, даже минимального, вопроса тянулось неделями. Поэтому, конечно, хотелось на все плюнуть. Пусть будет так, как будет. Сейчас понимаю, что, наверное, так и надо было поступить. В рамках цивилизованного общества как поступают? Нет зарплаты – подождем неделю-вторую, потом приезжайте, объясните обстоятельства, и мы войдем в положение, поймем и подождем еще. Но когда даже этого нет… Бесплатно работать не надо. У нас был год идейно-патриотической работы.

– Что останавливало от того, чтобы все бросить?

– Мы профессионалы, любим свою работу, хотим работать, реализовывать свои идеи. Мы много идей воплотили в жизнь, половину точно. Спасибо игрокам за это.

– Были моменты, когда команда оказывалась на грани бунта?

– Нет. Бунт – это громко сказано, но напряжение было. Например, сразу после переезда. Нам как преподнесли все? Мол, вы приедете – у вас будет абсолютно все. А мы приехали – и все прямо противоположное. После победы над минским «Торпедо», при подготовке к матчу с «Неманом» в первом круге команда была на грани бунта. Да вообще таких ситуаций было много, каждый месяц.

– В начале сезона у вас не возникло мысли, что новый проект – «Дняпро» – это утопия?

– Вы помните, что первые два тура были у нас в гостях. После игры с брестским «Динамо» мы приехали в Минск, кто-то поехал в Могилев. Через неделю у нас была домашняя игра со «Славией». И, честно скажу, не было времени думать, утопична эта идея – создание нового клуба – или не утопична. Нам надо было искать места, где команда сможет питаться. Кто-то находился в поисках квартир. В общем, решались организационные вопросы. Лишь за день до игры со «Славией» ситуация более-менее успокоилась. Но должны ли тренеры профессиональной команды ездить перед играми по городу и решать вопросы с питанием? Думаю, нет. Однако мы это делали, – сказал Биончик.

«На последний матч футболисты ехали с чемоданами – не могли продлить аренду квартир». Биончик – о мытарствах «Дняпра»

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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