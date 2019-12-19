Виктор Лукашенко вручил Дмитрию Лукашенко приз «Олимпизм в действии»

Источник материала: Tribuna.com

За особый вклад в развитие олимпийского движения Президентский спортивный клуб был удостоен приза МОК «Олимпизм в действии».

Награду во время торжественной церемонии Дмитрию Лукашенко вручил первый вице-президент НОК Виктор Лукашенко.

– Мы привыкли, что Президентский спортивный клуб награждает, что-то вручает. Позволю себе внести небольшую корректировку в этот процесс и что-то вручить клубу. Позвольте выполнить эту приятную миссию, – сказал Виктор Лукашенко.