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Толопило, Казьянин и еще 24 игрока попали в выездной состав минского «Динамо» на матчи с «Амуром», «Адмиралом» и «Куньлунем»

20.12.2019 14:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Выездной состав минского «Динамо» на матчи с «Амуром», «Адмиралом» и «Куньлунем» включает в себя 26 игроков.

Вячеслав Грецкий, Илья Казьянин, Никита Толопило и Михаил Стефанович вызваны из фарм-клубов, сообщает пресс-служба команды.

Вратари: Михаил Карнаухов, Дэнни Тэйлор, Никита Толопило.

Защитники: Джо Морроу, Мэтью Майоне, Марк-Андре Граньяни, Дмитрий Знахаренко, Кирилл Готовец, Олег Евенко, Владислав Еременко, Павел Денисов, Никита Крыскин.

Нападающие: Александр Павлович, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Игорь Мартынов, Андрей Костицын, Франсис Паре, Шейн Принс, Артем Демков, Тему Пулккинен, Вячеслав Грецкий, Райан Спунер, Иван Дроздов, Михаил Стефанович, Илья Казьянин.

Андрей Павленко не полетел на выезд по состоянию здоровья. Евгений Дадонов и Александр Когалев остались в Минске по семейным обстоятельствам.

Артем Аносов, Андрей Степанов, Дмитрий Желнеровский и Даниил Бокун командированы в «Юность-Минск». Николай Сытый, Александр Осипков и Илья Литвинов также остаются в фарм-клубе – «Динамо-Молодечно».

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Теги: Минск
 
 
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Выездной состав минского «Динамо» на матчи с «Амуром», «Адмиралом» и «Куньлунем» включает в себя 26 игроков.
 
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