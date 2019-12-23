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Менеджер «Динамо-Молодечно»: «Угрозы Семочкину буду воплощать в действия»

23.12.2019 21:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Менеджер «Динамо-Молодечно» Дмитрий Мельник прокомментировал инцидент после матча с «Гомелем».

«За 25 секунд до конца третьего периода Александр Семочкин ударил клюшкой в лицо Богдана Зозона, чем нанес ему тяжелую травму. После чего они подрались, были удалены и ушли в раздевалку.

В подтрибунном помещении состоялся мужской разговор, в процессе которого был задан вопрос, зачем он это сделал. На что Александр сказал, что до этого ему был нанесен удар в голову и таким образом он решил расправиться с обидчиком. 

Да, я угрожал Семочкину. Свои угрозы буду воплощать в действия. Мы же с вами живем в цивилизованном обществе. Поэтому будем обращаться в дисциплинарный судейский комитет ФХРБ, чтобы было рассмотрено его нарушение и он понес как можно более суровое наказание», — сказал Мельник.

 
Теги: Гомель
 
 
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Менеджер «Динамо-Молодечно» Дмитрий Мельник прокомментировал инцидент после матча с «Гомелем».
 
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