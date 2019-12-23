|
Менеджер «Динамо-Молодечно»: «Угрозы Семочкину буду воплощать в действия»
23.12.2019 21:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Менеджер
«За 25 секунд до конца третьего периода
В подтрибунном помещении состоялся мужской разговор, в процессе которого был задан вопрос, зачем он это сделал. На что Александр сказал, что до этого ему был нанесен удар в голову и таким образом он решил расправиться с обидчиком.
Да, я угрожал Семочкину. Свои угрозы буду воплощать в действия. Мы же с вами живем в цивилизованном обществе. Поэтому будем обращаться в дисциплинарный судейский комитет ФХРБ, чтобы было рассмотрено его нарушение и он понес как можно более суровое наказание», — сказал Мельник.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Менеджер «Динамо-Молодечно» Дмитрий Мельник прокомментировал инцидент после матча с «Гомелем».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)