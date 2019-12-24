|
Игорь Стасевич: «Смогу ли выступать на том же уровне? Учитывая, каким оказался для БАТЭ сезон-2019, добавляется мотивации, желания вернуться на вершину»
25.12.2019 20:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ
- Прокомментируй новый личный рекорд результативности в главном национальном турнире. 10 голов – и для нападающего весьма недурственно.
– По результативным передачам план выполнил – можно и другой аспект подтягивать (улыбается).
Но если серьезно, то, по внутренним ощущениям, наносил больше ударов по воротам. Раньше действительно концентрировался на ассистентских функциях, искал продолжение атаки через пас – теперь стараюсь брать на себя и завершение. Соответственно, мяч чаще летит в створ.
- В разговоре с любым 34-летним футболистом актуален вопрос физической и психологической способности продолжать выступления на том же уровне.
– Два предыдущих года в плане «физики» для меня прошли хорошо. Может, чуть дольше обычного вкатывался, не лучшим образом тогда чувствовал себя. Но в дальнейшем сил хватало.
Конечно, были не самые удачные отрезки, мини-спады. Психологически же от футбола не устал – наоборот, учитывая, каким оказался для
Крутой бонус от «Марафона»! При регистрации получи фрибет до 100 рублей
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)