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Игорь Стасевич: «Смогу ли выступать на том же уровне? Учитывая, каким оказался для БАТЭ сезон-2019, добавляется мотивации, желания вернуться на вершину»

25.12.2019 20:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич подвел итоги футбольного года.

- Прокомментируй новый личный рекорд результативности в главном национальном турнире. 10 голов – и для нападающего весьма недурственно.

– По результативным передачам план выполнил – можно и другой аспект подтягивать (улыбается).

Но если серьезно, то, по внутренним ощущениям, наносил больше ударов по воротам. Раньше действительно концентрировался на ассистентских функциях, искал продолжение атаки через пас – теперь стараюсь брать на себя и завершение. Соответственно, мяч чаще летит в створ.

- В разговоре с любым 34-летним футболистом актуален вопрос физической и психологической способности продолжать выступления на том же уровне.

– Два предыдущих года в плане «физики» для меня прошли хорошо. Может, чуть дольше обычного вкатывался, не лучшим образом тогда чувствовал себя. Но в дальнейшем сил хватало.

Конечно, были не самые удачные отрезки, мини-спады. Психологически же от футбола не устал – наоборот, учитывая, каким оказался для БАТЭ сезон-2019, добавляется мотивации, желания вернуться на вершину в следующем, – сказал Стасевич.

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