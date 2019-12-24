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Минское «Динамо» – самая пропускающая команда КХЛ. «Зубры» занимают 3-е место по штрафным минутам
25.12.2019 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское «Динамо» сегодня
«Зубры» являются самой пропускающей командой КХЛ (146). Второе место занимает
Также «Динамо» занимает 3-е место по количеству штрафных момент в лиге – 451. Больше подопечных Вудкрофта удалялись только хоккеисты
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Минское «Динамо» сегодня уступило «Куньлуню» (1:2).
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