Минское «Динамо» – самая пропускающая команда КХЛ. «Зубры» занимают 3-е место по штрафным минутам

Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» сегодня уступило «Куньлуню» (1:2). Таким образом, команда Вудкрофта проиграла 11 матчей подряд во второй раз в сезоне.

«Зубры» являются самой пропускающей командой КХЛ (146). Второе место занимает Рига (125). Замыкает тройку «Северсталь» (119). Отметим, что минчане больше всех пропускают в меньшинстве (45), имея при этом второй худший процент по игре в неравных составах (73,2% нереализованных численных преимуществ соперников).

Также «Динамо» занимает 3-е место по количеству штрафных момент в лиге – 451. Больше подопечных Вудкрофта удалялись только хоккеисты (454) и «Куньлуня» (544).