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Минское «Динамо» – самая пропускающая команда КХЛ. «Зубры» занимают 3-е место по штрафным минутам

25.12.2019 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» сегодня уступило «Куньлуню» (1:2). Таким образом, команда Вудкрофта проиграла 11 матчей подряд во второй раз в сезоне.

«Зубры» являются самой пропускающей командой КХЛ (146). Второе место занимает «Динамо» Рига (125). Замыкает тройку «Северсталь» (119). Отметим, что минчане больше всех пропускают в меньшинстве (45), имея при этом второй худший процент по игре в неравных составах (73,2% нереализованных численных преимуществ соперников).

Также «Динамо» занимает 3-е место по количеству штрафных момент в лиге – 451. Больше подопечных Вудкрофта удалялись только хоккеисты «Витязя» (454) и «Куньлуня» (544). 

 
 
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