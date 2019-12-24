﻿ Игорь Стасевич: «Брестское «Динамо» выдало потрясающий сезон. Впрочем, и мы могли сработать гораздо лучше». 21.by
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Игорь Стасевич: «Брестское «Динамо» выдало потрясающий сезон. Впрочем, и мы могли сработать гораздо лучше»

25.12.2019 21:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич поделился мнением о том, как сложился прошедший сезон для борисовского клуба.

– Не скажу, что чувство горечи по окончании сезона доминировало. Как ни банально прозвучит, в спорте всякое случается. Даже если долго находишься на вершине, необходимо каждый день подтверждать свое право на это место. Значит, сейчас мы что-то делали не так, не приложили достаточных усилий для сохранения позиций.

Конечно, крайне обидно, что кто-то другой взял чемпионство. БАТЭ приучил болельщиков к трофеям, успешным выступлениям на евроарене. Без лишних слов ясно, какой оценки заслуживает год, в котором не выполнена ни одна из задач... Считаю, все в команде обязаны задуматься, прийти к правильным выводам.

- А когда разочарование достигло пика?

– После домашнего поединка с «Ислочью». Мы вели 2:1, но во втором тайме пропустили три безответных мяча. До сих пор ломаю голову над причинами провала. Потерпев поражение, мы перестали быть хозяевами собственной судьбы.

Да, руки не опускали, стремились победить во всех оставшихся встречах, тем не менее прекрасно осознавали: Бресту нужно растерять очень много очков, чтобы упустить титул. И уже за тур до финиша конкурент обеспечил себе золотые медали. «Динамо» выдало потрясающий сезон. Прошло чемпионат мощно, стабильно, не допускало спадов.

Впрочем, и мы могли сработать гораздо лучше. В прежние годы всегда с честью выбирались из сложных положений, в решающих противостояниях вырывали свое. На сей раз не получилось. В том же Бресте требовалось обязательно выигрывать, чтобы и самим вдохнуть дополнительной уверенности, и оппонента где-то психологически прибить. В Солигорске не дожали «Шахтер». Не говорю уже о поединках с «Минском», «Гомелем», «Ислочью». Увы, неудачный отрезок в октябре-ноябре, когда в четырех матчах взяли верх лишь однажды, оказался определяющим, – сказал Стасевич.

Игорь Стасевич: «Смогу ли выступать на том же уровне? Учитывая, каким оказался для БАТЭ сезон-2019, добавляется мотивации, желания вернуться на вершину»

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич поделился мнением о том, как сложился прошедший сезон для борисовского клуба.
 
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