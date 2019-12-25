Максим Краснобаев: «Хачериди будет в брестском «Динамо». С  1 января у него начинается контракт»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев в интервью корреспонденту Tribuna.com рассказал о будущем в команде украинского защитника Евгения Хачериди .

«Хачериди будет в «Динамо- . С 1 января у него начинается контракт», – сказал Краснобаев.

Напомним, по информации Tribuna.com , «Динамо» расторгнет контракт с футболистом. 32-летний защитник заключил контракт с «Динамо» 23 октября, после чего Хачериди начал тренироваться с командой.

В ближайшее время читайте полное интервью с Максимом Краснобаевым.

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