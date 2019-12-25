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Максим Краснобаев: «Хачериди будет в брестском «Динамо». С 1 января у него начинается контракт»
26.12.2019 22:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев в интервью корреспонденту Tribuna.com рассказал о будущем в команде украинского защитника
«Хачериди будет в «Динамо-
Напомним, по
В ближайшее время читайте полное интервью с Максимом Краснобаевым.
Евгений Хачериди: «Динамо» Брест расторгнет со мной контракт? Не знаю, что это вообще такое. Спросите у руководства клуба»
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Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев в интервью корреспонденту Tribuna.com рассказал о будущем в команде украинского защитника Евгения...
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