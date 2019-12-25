﻿ Максим Краснобаев: «Хачериди будет в брестском «Динамо». С  1 января у него начинается контракт». 21.by
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Максим Краснобаев: «Хачериди будет в брестском «Динамо». С  1 января у него начинается контракт»

26.12.2019 22:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев в интервью корреспонденту Tribuna.com рассказал о будущем в команде украинского защитника Евгения Хачериди.

«Хачериди будет в «Динамо-Брест». С 1 января у него начинается контракт», – сказал Краснобаев.

Напомним, по информации Tribuna.com, «Динамо» расторгнет контракт с футболистом. 32-летний защитник заключил контракт с «Динамо» 23 октября, после чего Хачериди начал тренироваться с командой.  

В ближайшее время читайте полное интервью с Максимом Краснобаевым.

Евгений Хачериди: «Динамо» Брест расторгнет со мной контракт? Не знаю, что это вообще такое. Спросите у руководства клуба»

Едва став чемпионом, Брест превратился в горячую точку: убирают звездного Хачериди и другие потрясения

 
Теги: Брест
 
 
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Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев в интервью корреспонденту Tribuna.com рассказал о будущем в команде украинского защитника Евгения...
 
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