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Екатерина Карстен: «У мужа много болезней. Не очень хочет менять обстановку. Скажем так, не верит белорусским врачам»
27.12.2019 20:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Завершившая карьеру легендарная гребчиха
– Тяжело оставлять мужа и дочь в Германии, а самой переезжать в Беларусь?
– Еще бы! Спасает только, что можно свободно общаться в интернете. А так не знаю, как было бы. Ребенок уже взрослый. Будет ко мне в отпуске приезжать. Я — к ним. Дочь и не хотела перебираться. Все время говорила, что остается в Германии. Муж-то собирался. Но приходится вот одной ехать.
– Как Вилфрид отнесся к вашему решению перебраться в Беларусь?
– Вначале – нормально. А с приближением отъезда это ему стало все больше не нравиться. Говорит, надо было здесь оставаться. У него много болезней. Не очень хочет менять обстановку. Привык к здешним врачам, их отношению. Скажем так, не верит белорусским докторам.
– Вам было бы трудно найти работу в Германии?
– Это да, – сказала Карстен.
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Екатерина Карстен: «У мужа много болезней. Не очень хочет менять обстановку. Скажем так, не верит белорусским врачам»
Завершившая карьеру легендарная гребчиха Екатерина Карстен рассказала о том, что ради работы в Беларуси оставила семью в Германии.
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