Екатерина Карстен: «У мужа много болезней. Не очень хочет менять обстановку. Скажем так, не верит белорусским врачам»

Источник материала: Tribuna.com

Завершившая карьеру легендарная гребчиха рассказала о том, что ради работы в Беларуси оставила семью в Германии.

– Тяжело оставлять мужа и дочь в Германии, а самой переезжать в Беларусь?

– Еще бы! Спасает только, что можно свободно общаться в интернете. А так не знаю, как было бы. Ребенок уже взрослый. Будет ко мне в отпуске приезжать. Я — к ним. Дочь и не хотела перебираться. Все время говорила, что остается в Германии. Муж-то собирался. Но приходится вот одной ехать.

– Как Вилфрид отнесся к вашему решению перебраться в Беларусь?

– Вначале – нормально. А с приближением отъезда это ему стало все больше не нравиться. Говорит, надо было здесь оставаться. У него много болезней. Не очень хочет менять обстановку. Привык к здешним врачам, их отношению. Скажем так, не верит белорусским докторам.

– Вам было бы трудно найти работу в Германии?

– Это да, – сказала Карстен.