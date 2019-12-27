ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Екатерина Карстен: «У мужа много болезней. Не очень хочет менять обстановку. Скажем так, не верит белорусским врачам»

27.12.2019 20:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Завершившая карьеру легендарная гребчиха Екатерина Карстен рассказала о том, что ради работы в Беларуси оставила семью в Германии.

– Тяжело оставлять мужа и дочь в Германии, а самой переезжать в Беларусь?

– Еще бы! Спасает только, что можно свободно общаться в интернете. А так не знаю, как было бы. Ребенок уже взрослый. Будет ко мне в отпуске приезжать. Я — к ним. Дочь и не хотела перебираться. Все время говорила, что остается в Германии. Муж-то собирался. Но приходится вот одной ехать.

– Как Вилфрид отнесся к вашему решению перебраться в Беларусь?

– Вначале – нормально. А с приближением отъезда это ему стало все больше не нравиться. Говорит, надо было здесь оставаться. У него много болезней. Не очень хочет менять обстановку. Привык к здешним врачам, их отношению. Скажем так, не верит белорусским докторам.

– Вам было бы трудно найти работу в Германии?

– Это да, – сказала Карстен.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершившая карьеру легендарная гребчиха Екатерина Карстен рассказала о том, что ради работы в Беларуси оставила семью в Германии.
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Париматч-Экстралига». «Могилев» против «Локомотива» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика