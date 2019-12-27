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НБА. «Бостон» против «Кливленда», «Майами» – «Индиана» и другие матчи

27.12.2019 23:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей. 

«Бостон» на своей площадке принимает «Кливленд». «Майами» дома сыграет с «Индианой».

НБА

Регулярный чемпионат

Бостон – Кливленд 129:117 (33:22, 29:25, 30:34, 37:36)
Дата проведения
28 декабря, 00.00, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика
Бостон
Браун (34 + 9 подборов), Тейтум (30), Уокер (13), Тайс (9), Хэйворд (7 + 8 передач)  старт; Кантер (14 + 9 подборов), Уонамейкер (8), Уотерс (5), Грин (4), Лэнгфорд (3), Г. Уильямс (2), Эдвардс (0), Оджелей (0).
Кливленд
Лав (30 + 7 подборов), Секстон (21), Томпсон (12 + 7 подборов), Осман (10), Гарлэнд (2)  старт; Портер (16), Экзам (9), Жижич (8), Деллаведова (5 + 6 передач), Маккинни (2), Нэнс (2), Хенсон (0).

Орландо – Филадельфия 98:97 (19:21, 27:26, 25:21, 27:29)
Дата проведения
28 декабря, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика
Орландо
Фурнье (20 + 6 передач), Гордон (19 + 11 подборов), Вучевич (16 + 12 подборов + 7 передач), Фульц (13 + 6 передач), Айзек (4)  старт; Росс (17 + 7 подборов), Берч (5), Огастин (4), Айванду (0).
Филадельфия
Харрис (24 + 11 подборов), Эмбиид (24 + 11 подборов), Ричардсон (15 + 6 передач), Симмонс (13 + 9 подборов + 7 передач), Хорфорд (7)  старт; Коркмаз (7), Берк (5), Эннис (2), Скотт (0).

Шарлотт – Оклахома-Сити 102:104 OT (18:26, 25:27, 22:19, 29:22, 8:10)
Дата проведения
28 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча Статистика
Шарлотт
Розир (26), Грэм (15 + 9 подборов + 13 передач + 5 потерь), Вашингтон (14), Бриджес (11), Бийомбо (10 + 10 подборов)  старт; Коди Мартин (10), Зеллер (8 + 8 подборов), Монк (4), Марв. Уильямс (4), Бэйкон (0).
Оклахома-Сити
Гилджес-Александер (27), Пол (16 + 7 подборов + 6 передач), Адамс (14 + 12 подборов), Фергюсон (0), Бэйзли (0)  старт; Шредер (24), Ноэл (8 + 7 подборов), Дорт (7), Бертон (6), Надер (2).

Атланта – Милуоки 86:112 (19:32, 21:31, 23:21, 23:28)
Дата проведения
28 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Янг (12), Хертер (12), Коллинз (9 + 16 подборов), Фернанду (6 + 7 подборов), Хантер (5)  старт; Крэбб (20), Реддиш (11), Бембри (9), Джонс (2), Гудвин (0), Картер (0), Парсонс (0), Тернер (0).
Милуоки
Миддлтон (23 + 8 подборов + 7 передач), Б. Лопес (19), Ильясова (18 + 17 подборов), Дивинченцо (10), Мэттьюз (0)  старт; Р. Лопес (10), Хилл (8), Корвер (8), Коннотон (7 + 11 подборов), Браун (5), Т. Адетокумбо (4), Уилсон (0).

Майами – Индиана 111:110 (4 четверть)
Дата проведения
28 декабря, 04.00, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Превью
Майами
Батлер (18 + 7 подборов), Нанн (17), Робинсон (15), Адебайо (10 + 8 подборов), Олиник (9), Джонс (7), Драгич (5), Хирро (3 + 7 подборов), Ленард (0).
Индиана
Уоррен (14), А. Холидэй (13 + 8 передач), Дж. Холидэй (11), Лэмб (10), Тернер (10), Макдермотт (8), Самнер (6), Сабонис (6), Макконнелл (4), Битадзе (0).

Голден Стэйт – Финикс
Дата проведения
28 декабря, 06.30, «Chase Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
Ссылка на источник 64
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
 
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