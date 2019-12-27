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НБА. «Бостон» против «Кливленда», «Майами» – «Индиана» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
«Бостон» на своей площадке принимает «Кливленд». «Майами» дома сыграет с «Индианой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
28 декабря, 00.00, «TD Garden»
- Бостон
-
Браун (34 + 9 подборов),
Тейтум (30),
Уокер (13),
Тайс (9),
Хэйворд (7 + 8 передач) старт;
Кантер (14 + 9 подборов),
Уонамейкер (8),
Уотерс (5),
Грин (4),
Лэнгфорд (3),
Г. Уильямс (2),
Эдвардс (0),
Оджелей (0).
- Кливленд
-
Лав (30 + 7 подборов),
Секстон (21),
Томпсон (12 + 7 подборов),
Осман (10),
Гарлэнд (2) старт;
Портер (16),
Экзам (9),
Жижич (8),
Деллаведова (5 + 6 передач),
Маккинни (2),
Нэнс (2),
Хенсон (0).
- Дата проведения
-
28 декабря, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
-
Фурнье (20 + 6 передач),
Гордон (19 + 11 подборов),
Вучевич (16 + 12 подборов + 7 передач),
Фульц (13 + 6 передач),
Айзек (4) старт;
Росс (17 + 7 подборов),
Берч (5),
Огастин (4),
Айванду (0).
- Филадельфия
-
Харрис (24 + 11 подборов),
Эмбиид (24 + 11 подборов),
Ричардсон (15 + 6 передач),
Симмонс (13 + 9 подборов + 7 передач),
Хорфорд (7) старт;
Коркмаз (7),
Берк (5),
Эннис (2),
Скотт (0).
- Дата проведения
-
28 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
- Шарлотт
-
Розир (26),
Грэм (15 + 9 подборов + 13 передач + 5 потерь),
Вашингтон (14),
Бриджес (11),
Бийомбо (10 + 10 подборов) старт;
Коди Мартин (10),
Зеллер (8 + 8 подборов),
Монк (4),
Марв. Уильямс (4),
Бэйкон (0).
- Оклахома-Сити
-
Гилджес-Александер (27),
Пол (16 + 7 подборов + 6 передач),
Адамс (14 + 12 подборов),
Фергюсон (0),
Бэйзли (0) старт;
Шредер (24),
Ноэл (8 + 7 подборов),
Дорт (7),
Бертон (6),
Надер (2).
- Дата проведения
-
28 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
- Атланта
-
Янг (12),
Хертер (12),
Коллинз (9 + 16 подборов),
Фернанду (6 + 7 подборов),
Хантер (5) старт;
Крэбб (20),
Реддиш (11),
Бембри (9),
Джонс (2),
Гудвин (0),
Картер (0),
Парсонс (0),
Тернер (0).
- Милуоки
-
Миддлтон (23 + 8 подборов + 7 передач),
Б. Лопес (19),
Ильясова (18 + 17 подборов),
Дивинченцо (10),
Мэттьюз (0) старт;
Р. Лопес (10),
Хилл (8),
Корвер (8),
Коннотон (7 + 11 подборов),
Браун (5),
Т. Адетокумбо (4),
Уилсон (0).
- Дата проведения
-
28 декабря, 04.00, «American Airlines Arena»
- Майами
-
Батлер (18 + 7 подборов),
Нанн (17),
Робинсон (15),
Адебайо (10 + 8 подборов),
Олиник (9),
Джонс (7),
Драгич (5),
Хирро (3 + 7 подборов),
Ленард (0).
- Индиана
-
Уоррен (14),
А. Холидэй (13 + 8 передач),
Дж. Холидэй (11),
Лэмб (10),
Тернер (10),
Макдермотт (8),
Самнер (6),
Сабонис (6),
Макконнелл (4),
Битадзе (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
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