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Гари Линекер: «Поздравляю «Ливерпуль» с первым титулом АПЛ»
28.12.2019 08:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер после поражения
«Поздравляю
«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии, набрав 52 очка. Команда Юргена Клоппа опережает идущий вторым «Лестер» на 13 очков, а занимающий третье место «Манчестер Сити» – на 14. Кроме того, у мерсисайдцев есть матч в запасе.
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Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер после поражения «Манчестер Сити» от «Вулверхэмптона» (2:3) в 19-м туре АПЛ отметил, что чемпионская гонка в Англии завершена.
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