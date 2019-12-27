Гари Линекер: «Поздравляю «Ливерпуль» с первым титулом АПЛ»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер после поражения от «Вулверхэмптона» (2:3) в 19-м туре АПЛ отметил, что чемпионская гонка в Англии завершена.

«Поздравляю с первым титулом в Премьер-лиге», – написал Линекер.

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии, набрав 52 очка. Команда Юргена Клоппа опережает идущий вторым «Лестер» на 13 очков, а занимающий третье место «Манчестер Сити» – на 14. Кроме того, у мерсисайдцев есть матч в запасе.