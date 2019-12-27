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Команда «МАЗ-СПОРТавто» сконструировала автодом, который впервые опробует на ралли-рейде «Дакар-2020» в Саудовской Аравии

28.12.2019 08:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Команда «МАЗ-СПОРТавто» собрала большой автодом, который впервые опробует на ралли-рейде «Дакар-2020» в Саудовской Аравии.

Автодом сконструировали на базе серийного автомобиля МАЗ-6312С9. Внутри оборудовали 12 спальных мест, которые занимают большую часть пространства. Для хранения вещей предусмотрели множество отсеков, шкафчиков и полок.

Дом на колесах также включает небольшую кухню с холодильником, микроволновкой и электрочайником. На прошлых ралли-рейдах у гонщиков периодически возникали сложности с местными блюдами, которые готовили на бивуаках. А теперь они смогут готовить привычную для себя еду даже в боевых условиях.

Нашлось место и для стиральной машины. Емкость для запаса воды вмещает 200 литров, выбирали ее с учетом потребностей всей команды. Машина оборудована наружным душем.

Автодом оснащен дизельным генератором, так что работает полностью автономно.

Первый «боевой» опыт автодом получит на «Дакаре-2020» в Саудовской Аравии. Гонка начнется 5 января в Джидде, а завершится 17 января в Киддии. Экипажам предстоит преодолеть около 8 тыс. км, в том числе 5 тыс. км спецучастков. В марафоне примут участие свыше 350 экипажей со всего мира, из них 47 будут бороться за пьедестал в классе грузовиков. Белорусская техника уже находится в порту Джедды.

 
 
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Команда «МАЗ-СПОРТавто» собрала большой автодом, который впервые опробует на ралли-рейде «Дакар-2020» в Саудовской Аравии.
 
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