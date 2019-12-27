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Хобленко и Бабаво уходят из брестского «Динамо»
28.12.2019 16:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
20-летний полузащитник Салив Бабаво и украинский форвард Алексей Хобленко покидают брестское «Динамо».
Ганский футболист выступал за брестчан на протяжении трех сезонов. Стал двукратным победителем Кубка и Суперкубка Беларуси, а также чемпионом Беларуси в сезоне-2019.
«Динамо-Брест» благодарит
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20-летний полузащитник Салив Бабаво и украинский форвард Алексей Хобленко покидают брестское «Динамо».
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