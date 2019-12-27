Хобленко и Бабаво уходят из брестского «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

20-летний полузащитник Салив Бабаво и украинский форвард Алексей Хобленко покидают брестское «Динамо».

Ганский футболист выступал за брестчан на протяжении трех сезонов. Стал двукратным победителем Кубка и Суперкубка Беларуси, а также чемпионом Беларуси в сезоне-2019.

выступал в команде на протяжении полутора лет, в минувшем сезоне стал третьим в клубном реестре бомбардиров с 9 забитыми мячами. Вместе с «Динамо-Брест» украинец стал обладателем Суперкубка страны и чемпионом Беларуси.

«Динамо-Брест» благодарит и Алексея Хобленко за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.