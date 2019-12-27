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Агент Аленичева: «Спекуляции на тему минского «Динамо» ему не слишком приятны»

28.12.2019 18:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Агент Александр Маньяков заявил, что у его клиента Дмитрия Аленичева пока нет конкретных вариантов продолжения карьеры, а также опроверг информацию о переговорах с минским «Динамо».

– Как дела у Дмитрия Аленичева? Есть у него сейчас конкретные варианты?

– Конкретных нет. Есть наметки, планы, работаем в этом направлении.

– Говорят, что его кандидатуру рассматривает минское «Динамо».

– Мы обсуждали с Димой эту ситуацию. Спекуляции на тему Минска ему не слишком приятны. В «Динамо» есть главный тренер Сергей Гуренко, которого никто не увольнял. У них с Аленичевым хорошие отношения, они вместе выступали в «Роме». Дмитрию не нравятся сообщения, что он приходит на живое место Сергея. Так что здесь комментировать особо нечего.

 
Теги: Минск
 
 
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Агент Александр Маньяков заявил, что у его клиента Дмитрия Аленичева пока нет конкретных вариантов продолжения карьеры, а также опроверг информацию о переговорах...
 
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