|
Матвеенко останется в «Витебске» («Прессбол»)
29.12.2019 16:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
33-летний белорусский хавбек Антон Матвеенко останется в «Витебске»,
В 25 играх чемпионата Беларуси футболист забил 4 гола и дважды ассистировал партнерам.
Ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
33-летний белорусский хавбек Антон Матвеенко останется в «Витебске», информирует «Прессбол».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)