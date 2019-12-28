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Матвеенко останется в «Витебске» («Прессбол»)

29.12.2019 16:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

33-летний белорусский хавбек Антон Матвеенко останется в «Витебске», информирует «Прессбол».

В 25 играх чемпионата Беларуси футболист забил 4 гола и дважды ассистировал партнерам.

Ранее сообщалось, что Матвеенко продолжит карьеру в «Ислочи».

Виталий Жуковский: «Януш, Рыбак и Матвеенко? Одного сто процентов не будет в нашей команде, один сто процентов будет, а еще один – 50 на 50»

 
Теги: Витебск
 
 
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33-летний белорусский хавбек Антон Матвеенко останется в «Витебске», информирует «Прессбол».
 
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