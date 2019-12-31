Геннадий Савилов: «С вами мы всегда хотим побеждать, но когда это не получается, благодарим вас за преданность и терпение, мудрость и старание – за вашу любовь к хоккею»

Источник материала: Tribuna.com

Глава ФХБ Геннадий Савилов подвел итоги 2019 года и поделился ожиданиями от будущего.

«Дорогие друзья!

Уходящий год дал нам немало больших надежд и испытаний, которые с разной степенью успешности, но с общей благодарностью к хоккею, который всех нас объединяет, были приняты, пройдены, преодолены, учтены на будущее. Так устроен большой спорт: чье-то поражение – это чья-то победа. И наоборот! С вами мы всегда хотим побеждать, но когда это не получается, благодарим вас за преданность и терпение, мудрость и старание – за вашу любовь к хоккею.

В 2019-м мы вместе решали поставленные задачи, радовались грандиозным победам наших юниоров на чемпионате мира в Швеции, возвращению в мировую элиту национальной сборной в Казахстане; переживали за обидные осечки в домашних овертаймах родной «молодежки» – не хватило чуть-чуть…

Опять же вместе мы сделали маленькие, но твердые и результативные шаги в популяризации и продвижении любимой игры – реформировали национальное первенство, запустили проект телевизионных трансляций, создали под эгидой федерации мощный информационный ресурс, получивший лицензию СМИ и признание аудитории.

Мы приступили к непростым, но крайне необходимым сегодня реформам в детском хоккее, целью которых является не только воспитание высококлассных хоккеистов, но и развитие личности, умножение числа влюбленных в хоккей полноценных, сильных и умных людей. В этой связи благодарим всех юных хоккеистов и их родителей, сотрудников детско-юношеских школ и клубов, тренеров и игроков за терпение, упорство и каждодневный труд; болельщиков, которые на протяжении целого года продолжали верить в ребят, представлявших нашу страну на международной арене; партнеров и спонсоров федерации за поддержку. Спасибо средствам массовой информации, что замечаете и критикуете – значит тоже неравнодушны.

Пусть 2020-й год добавит нашей общей любви больше красок и положительных эмоций, больше побед и реализации самых смелых планов! С Новым годом и Рождеством!» -передает слова Савилова Hockey.by.