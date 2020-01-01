Владимир Базанов: «В 2019-м у нас было на 88900 зрителей больше, чем в 2018-м. Надеюсь, в новом году будет еще больше»

Источник материала: Tribuna.com

Глава АБФФ Владимир Базанов надеется на увеличение посещаемости матчей чемпионата Беларуси в 2020 году.

«Я связываю с новым годом надежды на увеличение количества зрителей на футболе. В том числе в Мозыре. Вам должны сделать освещение все-таки на стадионе, чтобы вы могли играть не только днем, но и вечером.

В этом (2019-м году — прим.) году у нас было на 88900 зрителей больше, чем в 2018-м. Я надеюсь, что и в 2020-м году их будет больше», — сказал Базанов в эфире » Футбольного обозрения ».