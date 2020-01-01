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Владимир Базанов: «В 2019-м у нас было на 88900 зрителей больше, чем в 2018-м. Надеюсь, в новом году будет еще больше»
01.01.2020 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Глава АБФФ
«Я связываю с новым годом надежды на увеличение количества зрителей на футболе. В том числе в Мозыре. Вам должны сделать освещение все-таки на стадионе, чтобы вы могли играть не только днем, но и вечером.
В этом (2019-м году — прим.) году у нас было на 88900 зрителей больше, чем в 2018-м. Я надеюсь, что и в 2020-м году их будет больше», — сказал Базанов в эфире »
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