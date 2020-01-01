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НХЛ. «Даллас» победил «Нэшвилл» под открытым небом
02.01.2020 08:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Даллас» нанес поражение «Нэшвиллу» (4:2) в «Зимней классике»-2020.
Матч проходил на стадионе «Коттон Боул» в Далласе. Арена вмещает более 92 тысяч зрителей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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«Даллас» нанес поражение «Нэшвиллу» (4:2) в «Зимней классике»-2020.
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