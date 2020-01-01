ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НХЛ. «Даллас» победил «Нэшвилл» под открытым небом

02.01.2020 08:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

«Даллас» нанес поражение «Нэшвиллу» (4:2) в «Зимней классике»-2020.

Матч проходил на стадионе «Коттон Боул» в Далласе. Арена вмещает более 92 тысяч зрителей. 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Даллас – Нэшвилл 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)
Дата проведения
1 января, 22.00, «Cotton Bowl Stadium»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Дюшен (Йоси, Форсберг)
0:2 – 7 Фаббро (Йоси, Дюшен)
1:2 – 38 Комо (Линделль, Дикинсон)
2:2 – 41 Янмарк-Нюлен (Хинтц, Клингберг)
3:2 – 45 Радулов (Бенн, Клингберг)
4:2 – 46 Секера (Янмарк-Нюлен, Факса)
Вратари: Бишоп 31/33  Ринне 31/35.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ 

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Даллас» нанес поражение «Нэшвиллу» (4:2) в «Зимней классике»-2020.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Владимир Базанов: «В 2019-м у нас было на 88900 зрителей больше, чем в 2018-м. Надеюсь, в новом году будет еще больше»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
02.01.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика