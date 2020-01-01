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Оле-Гуннар Сульшер: «Арсенал» был ярче до перерыва. Потом мы давили, но качества не хватило»

02.01.2020 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал свою оценку поражению от «Арсенала» (0:2) в 21-м туре Премьер-лиги.

«В первые пять-шесть минут мы хорошо начали и не извлекли выгоду из этого, а затем соперник заиграл очень здорово. «Арсенал» был ярче нас.

Мы в первом тайме играли слишком медлительно, но это заслуга соперника. Возможно, была какая-то усталость в головах.

Во втором тайме мы оказали на соперника давление, но не сумели забить гол. Мы не останавливались, однако качество оказалось недостаточно высоким», – поделился мыслями норвежец.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал свою оценку поражению от «Арсенала» (0:2) в 21-м туре Премьер-лиги.
 
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