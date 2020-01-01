Бэйлен стал лучшим защитником КХЛ по проценту матчей с голами в 2019 году, лучший среди форвардов — Пулккинен

Источник материала: Tribuna.com

Защитник сборной Беларуси и «Трактора» Ник Бэйлен стал лучшим среди всех защитников по проценту матчей с голами в 2019 году. Хоккеист отличался в 11,27% игр прошлого года.

Подробную статистику Бэйлена можно посмотреть здесь.

Среди форвардов лучшим по этому показателю стал бывший игрок минского «Динамо» Теему Пулккинен (19,17%). Напомним, что недавно финн стал игроком московского «Динамо».