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Бэйлен стал лучшим защитником КХЛ по проценту матчей с голами в 2019 году, лучший среди форвардов — Пулккинен

02.01.2020 08:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник сборной Беларуси и «Трактора» Ник Бэйлен стал лучшим среди всех защитников КХЛ по проценту матчей с голами в 2019 году. Хоккеист отличался в 11,27% игр прошлого года.

Подробную статистику Бэйлена можно посмотреть здесь.

Среди форвардов лучшим по этому показателю стал бывший игрок минского «Динамо» Теему Пулккинен (19,17%). Напомним, что недавно финн стал игроком московского «Динамо».

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Защитник сборной Беларуси и «Трактора» Ник Бэйлен стал лучшим среди всех защитников КХЛ по проценту матчей с голами в 2019 году.
 
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