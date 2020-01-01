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Бэйлен стал лучшим защитником КХЛ по проценту матчей с голами в 2019 году, лучший среди форвардов — Пулккинен
02.01.2020 08:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник сборной Беларуси и «Трактора» Ник Бэйлен стал лучшим среди всех защитников
Подробную статистику Бэйлена можно посмотреть
Среди форвардов лучшим по этому показателю стал бывший игрок минского «Динамо»
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