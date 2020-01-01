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НБА. «Милуоки» одолел «Миннесоту», «Вашингтон» уступил «Орландо» и другие матчи

02.01.2020 08:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча. 

Лидер Востока «Милуоки» дома обыграл «Миннесоту».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Орландо 101:122 (29:31, 29:31, 25:32, 18:28)
Дата проведения
2 января, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Статистика
Вашингтон
Бил (27), Томас (9), Пэйтон (4), Уильямс (2), Маинми (2)  старт; Макрэй (15 + 7 подборов), Браун (14 + 7 подборов), Смит (10), Мэтьюз (10), Бонга (4), Пасечник (4 + 10 подборов), Робинсон (0), Скофилд (0).
Орландо
Вучевич (20 + 12 подборов), Фурнье (18), Фульц (16 + 8 передач), Айванду (10), Айзек (2)  старт; Огастин (25 + 9 передач), Росс (15), Берч (7 + 10 подборов), Бамба (7), Джефферсон (2), Мэджетт (0), Фрэйзер (0).

Нью-Йорк – Портленд 117:93 (25:27, 26:21, 32:29, 34:16)
Дата проведения
2 января, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика
Нью-Йорк
Рэндл (22 + 13 подборов), М-с Моррис (18 + 7 подборов), Барретт (7), Пэйтон (4 + 8 передач), Гибсон (2)  старт; Робинсон (22 + 8 подборов), Портис (17), Буллок (11), Ниликина (9 + 10 передач), Нокс (5 + 7 подборов), Дотсон (0).
Портленд
Энтони (26 + 7 подборов), Макколлум (17), Уайтсайд (17 + 12 подборов), Лиллард (11 + 10 подборов + 8 передач), Бэйзмор (9)  старт; Трент (5), Саймонс (3), Толливер (3), Браун (2), Литтл (0).

Милуоки – Миннесота 106:104 (19:23, 33:28, 25:20, 29:33)
Дата проведения
2 января, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча Статистика
Милуоки
Я. Адетокумбо (32 + 17 подборов), Миддлтон (13 + 8 подборов), Б. Лопес (11 + 6 блок-шотов), Бледсоу (10), Дивинченцо (6 + 8 подборов)  старт; Корвер (8), Коннотон (7), Ильясова (7), Р. Лопес (7), Хилл (5).
Миннесота
Напьер (22), Дженг (15), Калвер (10 + 8 подборов), Ковингтон (7 + 11 подборов), Мартин (3)  старт; Науэлл (12), Окоги (12), Рид (11), Бэйтс-Диоп (10), Белл (2).

Лейкерс – Финикс 92:67 (3 четверть)
Дата проведения
2 января, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью
Лейкерс
Дэвис (19), Брэдли (14), Кузма (11), Джеймс (10 + 10 передач), Ховард (8), Грин (7), Колдуэлл-Поуп (3), Макги (2), Карузо (0), Рондо (0).
Финикс
Букер (17), Убре (11), Бриджес (4), Шарич (4), Бэйнс (2), Рубио (1), Картер (0), Окобо (0), К. Джонсон (0), Диалло (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Тест: назовете лучших игроков каждого клуба НБА в 2010-е?

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча.
 
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