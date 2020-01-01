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НБА. «Милуоки» одолел «Миннесоту», «Вашингтон» уступил «Орландо» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча.
Лидер Востока «Милуоки» дома обыграл «Миннесоту».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
2 января, 02.00, «Capital One Arena»
- Вашингтон
-
Бил (27),
Томас (9),
Пэйтон (4),
Уильямс (2),
Маинми (2) старт;
Макрэй (15 + 7 подборов),
Браун (14 + 7 подборов),
Смит (10),
Мэтьюз (10),
Бонга (4),
Пасечник (4 + 10 подборов),
Робинсон (0),
Скофилд (0).
- Орландо
-
Вучевич (20 + 12 подборов),
Фурнье (18),
Фульц (16 + 8 передач),
Айванду (10),
Айзек (2) старт;
Огастин (25 + 9 передач),
Росс (15),
Берч (7 + 10 подборов),
Бамба (7),
Джефферсон (2),
Мэджетт (0),
Фрэйзер (0).
- Дата проведения
-
2 января, 03.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
-
Рэндл (22 + 13 подборов),
М-с Моррис (18 + 7 подборов),
Барретт (7),
Пэйтон (4 + 8 передач),
Гибсон (2) старт;
Робинсон (22 + 8 подборов),
Портис (17),
Буллок (11),
Ниликина (9 + 10 передач),
Нокс (5 + 7 подборов),
Дотсон (0).
- Портленд
-
Энтони (26 + 7 подборов),
Макколлум (17),
Уайтсайд (17 + 12 подборов),
Лиллард (11 + 10 подборов + 8 передач),
Бэйзмор (9) старт;
Трент (5),
Саймонс (3),
Толливер (3),
Браун (2),
Литтл (0).
- Дата проведения
-
2 января, 04.00, «Fiserv Forum»
- Милуоки
-
Я. Адетокумбо (32 + 17 подборов),
Миддлтон (13 + 8 подборов),
Б. Лопес (11 + 6 блок-шотов),
Бледсоу (10),
Дивинченцо (6 + 8 подборов) старт;
Корвер (8),
Коннотон (7),
Ильясова (7),
Р. Лопес (7),
Хилл (5).
- Миннесота
-
Напьер (22),
Дженг (15),
Калвер (10 + 8 подборов),
Ковингтон (7 + 11 подборов),
Мартин (3) старт;
Науэлл (12),
Окоги (12),
Рид (11),
Бэйтс-Диоп (10),
Белл (2).
- Дата проведения
-
2 января, 06.30, «Staples Center»
- Лейкерс
-
Дэвис (19),
Брэдли (14),
Кузма (11),
Джеймс (10 + 10 передач),
Ховард (8),
Грин (7),
Колдуэлл-Поуп (3),
Макги (2),
Карузо (0),
Рондо (0).
- Финикс
-
Букер (17),
Убре (11),
Бриджес (4),
Шарич (4),
Бэйнс (2),
Рубио (1),
Картер (0),
Окобо (0),
К. Джонсон (0),
Диалло (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Тест: назовете лучших игроков каждого клуба НБА в 2010-е?
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