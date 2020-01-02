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⚡Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

03.01.2020 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Двухстороннее соглашение рассчитано до конца сезона. Зарплата российского форварда составит 700 тысяч в НХЛ, и 70 тысяч — в АХЛ.

Ковальчук начинал нынешний сезон в составе «Лос-Анджелеса». На счету 36-летнего игрока 9 (3+6) очков в 17 матчах при показателе полезности «-10».

В декабре россиянин прошел процедуру драфта отказов и стал неограниченно свободным агентом.

 
 
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Форвард Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем».
 
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