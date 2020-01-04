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Россия и Канада сыграют в финале МЧМ
04.01.2020 23:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сборные России и Канады сыграют в финале молодежного чемпионата мира-2020.
В полуфинале Россия победила Швецию (5:4 ОТ), а Канада переиграла Финляндию (5:0).
В матче за третье место встретятся шведы и финны.
Финальная игра состоится 5 января, начало – в 21:00 по белорусскому времени.
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Сборные России и Канады сыграют в финале молодежного чемпионата мира-2020.
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