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Россия и Канада сыграют в финале МЧМ

04.01.2020 23:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сборные России и Канады сыграют в финале молодежного чемпионата мира-2020.

В полуфинале Россия победила Швецию (5:4 ОТ), а Канада переиграла Финляндию (5:0).

В матче за третье место встретятся шведы и финны.

Финальная игра состоится 5 января, начало – в 21:00 по белорусскому времени.

 

 
 
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Сборные России и Канады сыграют в финале молодежного чемпионата мира-2020.
 
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