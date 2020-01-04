Россия и Канада сыграют в финале МЧМ

Источник материала: Tribuna.com

Сборные России и Канады сыграют в финале молодежного чемпионата мира-2020.

В полуфинале Россия победила Швецию (5:4 ОТ), а Канада переиграла Финляндию (5:0).

В матче за третье место встретятся шведы и финны.

Финальная игра состоится 5 января, начало – в 21:00 по белорусскому времени.