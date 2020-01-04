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Париматч-Экстралига. Файкова оштрафовали за критику главы ФХБ Савилова
05.01.2020 13:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Федерации хоккея Беларуси наложила на солигорский «Шахтер» штраф 20 базовых величин (500 белорусских рублей) за допущенную критику председателя ФХБ Геннадия Савилова со стороны главного тренера команды «горняков» Юрия Файкова в телевизионной передаче «Стоп-кадр» по итогам выступления молодежной сборной страны на домашнем чемпионате мира в дивизионе 1 А в Минске.
Клуб в свою очередь вычел эту сумму из зарплаты Юрия Файкова, сообщает belarushockey.com.
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Федерации хоккея Беларуси наложила на солигорский «Шахтер» штраф 20 базовых величин (500 белорусских рублей) за допущенную критику председателя ФХБ Геннадия...
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