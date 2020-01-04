Париматч-Экстралига. Файкова оштрафовали за критику главы ФХБ Савилова

Источник материала: Tribuna.com

Федерации хоккея Беларуси наложила на солигорский «Шахтер» штраф 20 базовых величин (500 белорусских рублей) за допущенную критику председателя ФХБ Геннадия Савилова со стороны главного тренера команды «горняков» Юрия Файкова в телевизионной передаче «Стоп-кадр» по итогам выступления молодежной сборной страны на домашнем чемпионате мира в дивизионе 1 А в Минске.

Клуб в свою очередь вычел эту сумму из зарплаты Юрия Файкова, сообщает belarushockey.com.

Файков о расформировании U-20: «Я не знаю, какое помутнение произошло в голове у Савилова. Видимо, друга нужно было устроить на работу»