Зверев – отцу: «Я не могу эту ###### подачу попасть, а ты мне тут какую-то ##### говоришь, #####»

Источник материала: Tribuna.com

Седьмая ракетка мира Александр Зверев по ходу матча со Стефаносом Циципасом (1:6, 4:6) на Cup по-русски попросил своего отца ему ничего не подсказывать.

«Да заткнись ты уже, ###### ты в рот, ###. Какого ### ты, #####, вообще сейчас говоришь? ##### мне это надо слышать, #####? Я не могу эту ###### подачу попасть, а ты мне тут какую-то ##### говоришь, #####».

До этого немец, в итоге допустивший 10 двойных ошибок, говорил по-немецки: «Я не понимаю. Не могу нормально подать. Просто не могу подать. Что мне делать? Удары с задней линии нормальные, все остальное работает. Но я не могу нормально подать. ######».

В первом туре группового этапа против Алекса де Минаура у Зверева было 14 двойных ошибок.