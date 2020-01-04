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Зверев – отцу: «Я не могу эту ###### подачу попасть, а ты мне тут какую-то ##### говоришь, #####»
05.01.2020 14:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Седьмая ракетка мира Александр Зверев по ходу матча со Стефаносом Циципасом (1:6, 4:6) на
«Да заткнись ты уже, ###### ты в рот, ###. Какого ### ты, #####, вообще сейчас говоришь? ##### мне это надо слышать, #####? Я не могу эту ###### подачу попасть, а ты мне тут какую-то ##### говоришь, #####».
До этого немец, в итоге допустивший 10 двойных ошибок, говорил по-немецки: «Я не понимаю. Не могу нормально подать. Просто не могу подать. Что мне делать? Удары с задней линии нормальные, все остальное работает. Но я не могу нормально подать. ######».
В первом туре группового этапа против Алекса де Минаура у Зверева было 14 двойных ошибок.
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Седьмая ракетка мира Александр Зверев по ходу матча со Стефаносом Циципасом (1:6, 4:6) на ATP Cup по-русски попросил своего отца ему ничего не подсказывать.
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