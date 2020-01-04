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Печенин перешел в брестское «Динамо»

05.01.2020 14:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник Кирилл Печенин перешел из «Витебска» в брестское «Динамо».

 22-летний защитник является воспитанником футбольного клуба «Витебск». Два предыдущих сезона Кирилл являлся основным крайним защитником «Витебска». За 2019 год Печенин сыграл в 29 матчах, провел на поле более 2300 минут и набрал 2+4 очка по системе гол+пас. Также Кирилл дебютировал в составе национальной сборной Беларуси в матче против команды Уэльса.

Футболист подписал контракт с «Динамо» сроком на два года.

Печенин перешел в брестское «Динамо»

Фото: официальный сайт брестского «Динамо»

 
Теги: Витебск
 
 
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Защитник Кирилл Печенин перешел из «Витебска» в брестское «Динамо».
 
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