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Печенин перешел в брестское «Динамо»
05.01.2020 14:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник Кирилл Печенин перешел из «Витебска» в брестское «Динамо».
22-летний защитник является воспитанником футбольного клуба «Витебск». Два предыдущих сезона Кирилл являлся основным крайним защитником «Витебска». За 2019 год Печенин сыграл в 29 матчах, провел на поле более 2300 минут и набрал 2+4 очка по системе гол+пас. Также Кирилл дебютировал в составе национальной сборной Беларуси в матче против команды Уэльса.
Футболист подписал контракт с «Динамо» сроком на два года.
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Защитник Кирилл Печенин перешел из «Витебска» в брестское «Динамо».
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