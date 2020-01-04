Печенин перешел в брестское «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник Кирилл Печенин перешел из «Витебска» в брестское «Динамо».

22-летний защитник является воспитанником футбольного клуба «Витебск». Два предыдущих сезона Кирилл являлся основным крайним защитником «Витебска». За 2019 год Печенин сыграл в 29 матчах, провел на поле более 2300 минут и набрал 2+4 очка по системе гол+пас. Также Кирилл дебютировал в составе национальной сборной Беларуси в матче против команды Уэльса.

Футболист подписал контракт с «Динамо» сроком на два года.





Фото: официальный сайт брестского «Динамо»