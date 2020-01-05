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НБА. «Клипперс» принимают «Никс», «Майами» – «Портленд» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
«Клипперс» дома принимают «Никс». «Майами» сыграют с «Портлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
5 января, 23.30, «Staples Center»
- Клипперс
-
Джордж (32 + 7 потерь),
Беверли (6 + 6 передач),
Паттерсон (6),
Зубац (4),
Харклесс (2) старт;
Харрелл (34),
Уильямс (32 + 9 передач + 7 потерь),
Грин (11 + 10 подборов),
Шэмет (5),
Макгрудер (3),
Робинсон (0).
- Нью-Йорк
-
М-с Моррис (38),
Барретт (24),
Рэндл (16 + 8 подборов),
Гибсон (11),
Ниликина (7) старт;
Аллен (9 + 6 передач),
Буллок (9),
Портис (8),
Робинсон (8),
Нокс (2).
- Дата проведения
-
6 января, 02.00, «American Airlines Arena»
- Майами
-
Адебайо (20 + 8 подборов + 6 передач),
Джонс (19),
Нанн (14),
Ленард (11 + 9 подборов),
Робинсон (6 + 7 подборов) старт;
Драгич (29 + 13 передач),
Джонсон (12),
Хирро (11),
Силва (0).
- Портленд
-
Лиллард (34 + 12 передач),
Уайтсайд (21 + 18 подборов),
Энтони (11),
Бэйзмор (7 + 9 подборов),
Трент (6) старт;
Саймонс (19),
Хезоня (10),
Толливер (3),
Хорд (0),
Литтл (0).
- Дата проведения
-
6 января, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Кливленд
-
Секстон (19),
Гарлэнд (14),
Осман (7),
Хенсон (7 + 11 подборов),
Портер (6) старт;
Экзам (28),
Жижич (15 + 12 подборов),
Найт (5),
Маккинни (2),
Деллаведова (0).
- Миннесота
-
Дженг (22 + 13 подборов + 6 передач + 4 блок-шота),
Напьер (21 + 7 передач),
Ковингтон (15),
Уиггинс (15 + 7 подборов),
Калвер (14) старт;
Мартин (9),
Рид (8),
Тиг (5),
Окоги (4),
Вонле (4),
Бэйтс-Диоп (1),
Белл (0).
- Дата проведения
-
6 января, 04.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Финикс
-
Букер (23),
Убре (14 + 7 подборов),
Бэйнс (9 + 9 подборов),
Эйтон (8 + 8 подборов),
Рубио (6),
Окобо (5),
Т. Джонсон (4),
Бриджес (4),
К. Джонсон (2),
Шарич (2).
- Мемфис
-
Валанчюнас (28),
Джарен Джексон (15 + 7 подборов),
Брукс (13),
Морэнт (9 + 6 передач),
Кларк (8),
Мелтон (6),
Джонс (5),
Хилл (5),
Андерсон (4),
Краудер (3),
Аллен (0).
- Дата проведения
-
6 января, 06.00, «Staples Center»
- Лейкерс
-
Грин (0),
Брэдли (0),
Джеймс (0),
Дэвис (0),
Макги (0).
- Детройт
-
Фрэйзер (0),
Думбуя (0),
Снелл (0),
Вуд (0),
Драммонд (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
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