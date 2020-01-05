ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. «Клипперс» принимают «Никс», «Майами» – «Портленд» и другие матчи

06.01.2020 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. 

«Клипперс» дома принимают «Никс». «Майами» сыграют с «Портлендом».

НБА

Регулярный чемпионат

Клипперс – Нью-Йорк 135:132 (29:45, 47:24, 38:31, 21:32)
Дата проведения
5 января, 23.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика
Клипперс
Джордж (32 + 7 потерь), Беверли (6 + 6 передач), Паттерсон (6), Зубац (4), Харклесс (2)  старт; Харрелл (34), Уильямс (32 + 9 передач + 7 потерь), Грин (11 + 10 подборов), Шэмет (5), Макгрудер (3), Робинсон (0).
Нью-Йорк
М-с Моррис (38), Барретт (24), Рэндл (16 + 8 подборов), Гибсон (11), Ниликина (7)  старт; Аллен (9 + 6 передач), Буллок (9), Портис (8), Робинсон (8), Нокс (2).

Майами – Портленд 122:111 (31:19, 34:27, 29:35, 28:30)
Дата проведения
6 января, 02.00, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика
Майами
Адебайо (20 + 8 подборов + 6 передач), Джонс (19), Нанн (14), Ленард (11 + 9 подборов), Робинсон (6 + 7 подборов)  старт; Драгич (29 + 13 передач), Джонсон (12), Хирро (11), Силва (0).
Портленд
Лиллард (34 + 12 передач), Уайтсайд (21 + 18 подборов), Энтони (11), Бэйзмор (7 + 9 подборов), Трент (6)  старт; Саймонс (19), Хезоня (10), Толливер (3), Хорд (0), Литтл (0).

Кливленд – Миннесота 103:118 (20:24, 28:42, 31:28, 24:24)
Дата проведения
6 января, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча Статистика
Кливленд
Секстон (19), Гарлэнд (14), Осман (7), Хенсон (7 + 11 подборов), Портер (6)  старт; Экзам (28), Жижич (15 + 12 подборов), Найт (5), Маккинни (2), Деллаведова (0).
Миннесота
Дженг (22 + 13 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Напьер (21 + 7 передач), Ковингтон (15), Уиггинс (15 + 7 подборов), Калвер (14)  старт; Мартин (9), Рид (8), Тиг (5), Окоги (4), Вонле (4), Бэйтс-Диоп (1), Белл (0).

Финикс – Мемфис 110:115 (4 четверть)
Дата проведения
6 января, 04.00, «Talking Stick Resort Arena»
Онлайн матча Превью
Финикс
Букер (23), Убре (14 + 7 подборов), Бэйнс (9 + 9 подборов), Эйтон (8 + 8 подборов), Рубио (6), Окобо (5), Т. Джонсон (4), Бриджес (4), К. Джонсон (2), Шарич (2).
Мемфис
Валанчюнас (28), Джарен Джексон (15 + 7 подборов), Брукс (13), Морэнт (9 + 6 передач), Кларк (8), Мелтон (6), Джонс (5), Хилл (5), Андерсон (4), Краудер (3), Аллен (0).

Лейкерс – Детройт
Дата проведения
6 января, 06.00, «Staples Center»
Онлайн матча Превью
Лейкерс
Грин (0), Брэдли (0), Джеймс (0), Дэвис (0), Макги (0).
Детройт
Фрэйзер (0), Думбуя (0), Снелл (0), Вуд (0), Драммонд (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. «Вашингтон» играет с «Сан-Хосе», «Питтсбург» против «Флориды», «Каролина» – «Тампа»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика