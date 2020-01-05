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06.01.2020 00:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
После финала молодежного чемпионата мира Канада – Россия (4:3) в твиттере появился аккаунт @thetsncamera.
Это отсылка к важному моменту, произошедшему в конце третьего периода.
На 59-й минуте встречи, при счете 4:3, канадцы, играя в меньшинстве, выбросили шайбу за пределы площадки.
Шайба стукнулась о телекамеру. Судьи не удалили еще одного игрока сборной Канады, а через несколько секунд у россиян случились два удаления, после чего канадцы удержали победный счет.
Добавим, что согласно правилам
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