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06.01.2020 00:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

После финала молодежного чемпионата мира Канада – Россия (4:3) в твиттере появился аккаунт @thetsncamera.

Это отсылка к важному моменту, произошедшему в конце третьего периода.

На 59-й минуте встречи, при счете 4:3, канадцы, играя в меньшинстве, выбросили шайбу за пределы площадки.

Шайба стукнулась о телекамеру. Судьи не удалили еще одного игрока сборной Канады, а через несколько секунд у россиян случились два удаления, после чего канадцы удержали победный счет.


Добавим, что согласно правилам ИИХФ, в случае попадания шайбы в табло и другие структурные элементы надо льдом игра останавливается, но игрок не наказываться штрафом.

Канадцев в концовке финала МЧМ спасла телекамера. На нее даже вешают золотую медаль

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