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НХЛ. «Вашингтон» играет с «Сан-Хосе», «Питтсбург» против «Флориды», «Каролина» – «Тампа»

05.01.2020 23:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Сан-Хосе 5:4 (0:0, 2:3, 2:1)
Дата проведения
5 января, 20.30, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 26 Кэйн (Майер, Торнтон)
1:1 – 27 Дауд (Хэтэуэй, Лайпсик)
1:2 – 30 Кэйн (Карлссон, Кутюр)
1:3 – 36 Кэйн (Майер, Карлссон)
2:3 – 38 Врана (Оши)
3:3 – 52 Эллер (Холтби, Карлсон)
3:4 – 59 Кутюр (Бернс, Гертл)
4:4 – 59 Оши ( Бэкстрем, Кузнецов)
5:4 – 59 Врана (Гудас, Эллер)

 

Питтсбург – Флорида 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Дата проведения
6 января, 01.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Ватрано (Хоффман)
1:1 – 3 Макканн (Хернквист, Симон)
1:2 – 10 Коннолли (Мэтисон, Трочек)
1:3 – 48 Хоффман (Стиллман, Ватрано)
1:4 – 57 Дадонов (Юбердо)

 

Каролина – Тампа-Бэй 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
Дата проведения
6 января, 01.00, «RBC Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Стефенс (Кучеров, Верхаг)
0:2 – 4 Стэмкос ()
0:3 – 25 Пойнт (Стэмкос, Кучеров)
1:3 – 51 Свечников (Пеши, Слэвин)

 

Миннесота – Калгари 4:5 (3:2, 0:0, 1:2)
Дата проведения
6 января, 03.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Фиала (Паризе, Сутер)
1:1 – 9 Лучич (Баклунд, Андерссон)
2:1 – 10 Фолиньо (Эрикссон Эк)
2:2 – 15 Хэмоник (Баклунд, Годро)
3:2 – 19 Фолиньо (Канин, Дамба)
3:3 – 41 Стоун (Райан, Броди)
4:3 – 42 Гринуэй (Сутер, Сперджен)
4:4 – 54 Джиордано (Линдхольм, Годро)

 

Чикаго – Детройт 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
Дата проведения
6 января, 03.30, «United Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Задина (Гронек, Ларкин)
0:2 – 16 Гленденинг (Хелм, Немет)
1:2 – 35 Строум (Дебринкат)
2:2 – 35 Сайкура (Кэйн, Густафссон)
3:2 – 48 Боквист (Тэйвс, Кит)
4:2 – 59 Кубалик (Смит)

 

Анахайм – Нэшвилл
Дата проведения
6 января, 06.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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