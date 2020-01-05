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НХЛ. «Вашингтон» играет с «Сан-Хосе», «Питтсбург» против «Флориды», «Каролина» – «Тампа»
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Источник материала:
Tribuna.com
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
5 января, 20.30, «Capital One Arena»
-
0:1 – 26
Кэйн (Майер, Торнтон)
-
1:1 – 27
Дауд (Хэтэуэй, Лайпсик)
-
1:2 – 30
Кэйн (Карлссон, Кутюр)
-
1:3 – 36
Кэйн (Майер, Карлссон)
-
2:3 – 38
Врана (Оши)
-
3:3 – 52
Эллер (Холтби, Карлсон)
-
3:4 – 59
Кутюр (Бернс, Гертл)
-
4:4 – 59
Оши ( Бэкстрем, Кузнецов)
-
5:4 – 59
Врана (Гудас, Эллер)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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