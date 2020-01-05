|
Экс-тренер Азаренко: «Вика сказала, что не сможет сыграть в январе и не уверена, что сможет и после»
06.01.2020 10:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-тренер
«Когда я видел Вику в Китае (в сентябре 2019-го. — Прим.), у нас с ней был открытый разговор. Вике требовалось время, чтобы обдумать свое будущее.
Через несколько недель она позвонила мне и сказала, что не сможет сыграть в январе и не уверена, что сможет и после. Она не хотела лишать меня возможности (работать дальше с Наоми Осакой) из-за неуверенности, которая у нее была», – сказал Фиссет.
Напомним, что Фиссетт работал с Азаренко с 2015 по 2016 годы, затем Азаренко вернулсь к бельгийскому специалисту в 2018 году.
Как
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-тренер Азаренко: «Вика сказала, что не сможет сыграть в январе и не уверена, что сможет и после»
Экс-тренер Виктории Азаренко Вим Фиссетт рассказал, почему он перестал тренировать белоруску и перешел в команду Наоми Осаки.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)