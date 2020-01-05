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Экс-тренер Азаренко: «Вика сказала, что не сможет сыграть в январе и не уверена, что сможет и после»

06.01.2020 10:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-тренер Виктории Азаренко Вим Фиссетт рассказал, почему он перестал тренировать белоруску и перешел в команду Наоми Осаки.

«Когда я видел Вику в Китае (в сентябре 2019-го. — Прим.), у нас с ней был открытый разговор. Вике требовалось время, чтобы обдумать свое будущее.

Через несколько недель она позвонила мне и сказала, что не сможет сыграть в январе и не уверена, что сможет и после. Она не хотела лишать меня возможности (работать дальше с Наоми Осакой) из-за неуверенности, которая у нее была», – сказал Фиссет.

Напомним, что Фиссетт работал с Азаренко с 2015 по 2016 годы, затем Азаренко вернулсь к бельгийскому специалисту в 2018 году.

Как сообщалось ранее, белорусская теннисистка Виктория Азаренко не заявилась на Australian Open. Она пропустит турнир из-за личных проблем. У теннисистке состоится очередное слушание об опеке над ребенком, по этой причине она не может выехать за пределы США

 
 
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Экс-тренер Виктории Азаренко Вим Фиссетт рассказал, почему он перестал тренировать белоруску и перешел в команду Наоми Осаки.
 
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