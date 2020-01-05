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Оливер первым из английских судей посмотрел повтор эпизода на мониторе у поля и принял решение

06.01.2020 10:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Кристал Пэлас» дома проиграл «Дерби Каунти» (0:1) в матче 3-го раунда Кубка Англии.

Игра была ознаменована тем, что впервые в английском футболе главный арбитр принял решение, лично просмотрев видеоповтор спорного эпизода на мониторе у поля.

На 63-й минуте после стычки между полузащитником «орлов» Лукой Миливоевичем и хавбеком «баранов» Томом Хаддлстоуном главный судья Майкл Оливер показал обоим игрокам по желтой карточке.

Однако рефери получил сигнал от видеоассистента. Оливер направился к монитору, расположенному у боковой линии поля, и, изучив повтор, удалил Миливоевича.

В Премьер-лиге судьи не смотрят видеоповторы, а выносят решения на основе подсказок видеоассистентов.

 

 
 
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«Кристал Пэлас» дома проиграл «Дерби Каунти» (0:1) в матче 3-го раунда Кубка Англии.
 
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