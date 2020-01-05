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Мелкумян и Ражанаускас покинули «Торпедо-БелАЗ»

06.01.2020 13:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Литовский тренер Томас Ражанаускас и Спартак Мелкумян покинули «Торпедо-БелАЗ».

Отметим, что Мелкумян пришел в клуб перед началом прошлого сезона из юрмальского «Спартака». Он занимал в Жодино пост заместителя директора по общим вопросам, но фактически занимался в «Торпедо-БелАЗ» трансферами.

Напомним, что по итогам чемпионата 2019 года «Торпедо-БелАЗ» занял шестое место

Крытый футбольный манеж появится в Жодино

 
 
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Литовский тренер Томас Ражанаускас и Спартак Мелкумян покинули «Торпедо-БелАЗ».
 
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