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Мелкумян и Ражанаускас покинули «Торпедо-БелАЗ»
06.01.2020 13:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Литовский тренер Томас Ражанаускас и Спартак Мелкумян покинули
Отметим, что Мелкумян пришел в клуб перед началом прошлого сезона из юрмальского «Спартака». Он занимал в Жодино пост заместителя директора по общим вопросам, но фактически занимался в «Торпедо-БелАЗ» трансферами.
Напомним, что по итогам
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Литовский тренер Томас Ражанаускас и Спартак Мелкумян покинули «Торпедо-БелАЗ».
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