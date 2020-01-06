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Феликс, Лунин, Йович и Тодибо – в сборной разочарований первой половины сезона Ла Лиги от Marca

07.01.2020 13:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Ведущая спортивная газета Испании Marca представила символическую сборную разочарований по итогам первой половины сезона Ла Лиги.

В состав команды были включены вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин, принадлежащий «Реалу», и молодой хавбек «Атлетико» Жоау Феликс, который летом перешел из «Бенфики» за 126 миллионов евро.

Символическая сборная разочарований по версии Marca: Андрей Лунин («Вальядолид»), Жан-Клер Тодибо, Хуниор Фирпо (оба – «Барселона»), Фернандо Калеро («Эспаньол»), Рони Лопеш («Севилья»), Денис Суарес («Сельта»), Маркос Льоренте, Жоау Феликс (оба – «Атлетико»), Лука Йович («Реал»), Люк де Йонг («Севилья»), Борха Иглесиас («Бетис»).

 
 
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Ведущая спортивная газета Испании Marca представила символическую сборную разочарований по итогам первой половины сезона Ла Лиги.
 
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