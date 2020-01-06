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Ростислав Вергун: «Мне очень стыдно за нашу игру в матче с «Зенитом»

07.01.2020 08:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Цмоки-Минска» Ростислав Вергун прокомментировал итоги матча Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (60:80).

«В первую очередь, хочу извиниться перед нашими болельщиками, которых собралось очень много и которые создали такую сумасшедшую атмосферу. Это то, к чему мы стремимся.

Мне очень стыдно за ту игру, которую мы сегодня показали. Мы однозначно разберемся, и я обещаю, что такого больше не повторится. Соперника поздравляю с победой», – заявил Вергун.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер «Цмоки-Минска» Ростислав Вергун прокомментировал итоги матча Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (60:80).
 
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