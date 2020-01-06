Ростислав Вергун: «Мне очень стыдно за нашу игру в матче с «Зенитом»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Ростислав Вергун прокомментировал итоги матча Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (60:80).

«В первую очередь, хочу извиниться перед нашими болельщиками, которых собралось очень много и которые создали такую сумасшедшую атмосферу. Это то, к чему мы стремимся.

Мне очень стыдно за ту игру, которую мы сегодня показали. Мы однозначно разберемся, и я обещаю, что такого больше не повторится. Соперника поздравляю с победой», – заявил Вергун.