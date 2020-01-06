Крэйг Вудкрофт: «Если комментаторы называют наши ошибки детскими, это их выбор. Я бы назвал это моментами с неправильными решениями»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского Крэйг Вудкрофт разобрал ошибки в матче против «Куньлуня» (1:5).

- Те ошибки, которые были сделаны защитниками (Марком-Андре Граньяни и Кириллом Готовцом) при первой и второй пропущенных шайбах, комментаторы называют детскими. Как вы их объясните?

– Что касается первой шайбы, то там в первую очередь был ошибочный пас от вратаря защитнику в большинстве. Он не должен был отдавать этой передачи, а должен был найти другой выход из ситуации. Тем не менее, шайба оказалась у Граньяни. У него было несколько вариантов – действовать по игроку, не дать сопернику завладеть шайбой. Но из всех он выбрал, возможно, самый рискованный. Я понимаю, что он хотел сделать, но это был очень рискованный вариант. И он в этом случае ошибся. Думаю, это то решение, которое он хотел бы забрать назад и переиграть.

Но, в любом случае, дальше ситуация так развивалась, что у вратаря была возможность нас спасти, сделать сейв…

Что касается ситуации с Кириллом Готовцом и второй пропущенной шайбой, то у нас всегда есть установка забрасывать шайбу глубоко, чтобы уже в зоне соперника пытаться ей завладеть, навязать борьбу. Но ошибка не в том, что сделал Кирилл, а в том, что происходило до этого. Была плохая смена, и он получил шайбу в такой ситуации, когда у него было ограниченное количество вариантов того, что делать дальше. И, возможно, он выбрал не лучший из них. Но он сыграл так, как мог. А дальше игроки прочитали игру, они знали, где окажется шайба, оказались там и смогли забросить. Но еще раз уточню, что ошибка не в том, что сделал Кирилл, она была допущена еще до этого.

Он в принципе не должен был встретиться там с шайбой, игроки должны были найти другой вариант развития событий.

Но опять-таки скажу, что таких ошибок нет в нашей книге схем, в том наборе схем, по которым мы играем, и мы хотели бы их избежать. Но есть как есть. Весь сезон мы стараемся играть более дисциплинированно, более внимательно в всех аспектах. Мы над этим работаем, есть определенный прогресс.

Но, к сожалению, не такой большой, как мы хотим. Ну а если комментаторы называют эти ошибки детскими, это их выбор. Я бы назвал это моментами с неправильными решениями, – сказал Вудкрофт.