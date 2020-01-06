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Крэйг Вудкрофт: «Если комментаторы называют наши ошибки детскими, это их выбор. Я бы назвал это моментами с неправильными решениями»
07.01.2020 21:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского
- Те ошибки, которые были сделаны защитниками
– Что касается первой шайбы, то там в первую очередь был ошибочный пас от вратаря защитнику в большинстве. Он не должен был отдавать этой передачи, а должен был найти другой выход из ситуации. Тем не менее, шайба оказалась у Граньяни. У него было несколько вариантов – действовать по игроку, не дать сопернику завладеть шайбой. Но из всех он выбрал, возможно, самый рискованный. Я понимаю, что он хотел сделать, но это был очень рискованный вариант. И он в этом случае ошибся. Думаю, это то решение, которое он хотел бы забрать назад и переиграть.
Но, в любом случае, дальше ситуация так развивалась, что у вратаря была возможность нас спасти, сделать сейв…
Что касается ситуации с Кириллом Готовцом и второй пропущенной шайбой, то у нас всегда есть установка забрасывать шайбу глубоко, чтобы уже в зоне соперника пытаться ей завладеть, навязать борьбу. Но ошибка не в том, что сделал Кирилл, а в том, что происходило до этого. Была плохая смена, и он получил шайбу в такой ситуации, когда у него было ограниченное количество вариантов того, что делать дальше. И, возможно, он выбрал не лучший из них. Но он сыграл так, как мог. А дальше игроки
Он в принципе не должен был встретиться там с шайбой, игроки должны были найти другой вариант развития событий.
Но опять-таки скажу, что таких ошибок нет в нашей книге схем, в том наборе схем, по которым мы играем, и мы хотели бы их избежать. Но есть как есть. Весь сезон мы стараемся играть более дисциплинированно, более внимательно в всех аспектах. Мы над этим работаем, есть определенный прогресс.
Но, к сожалению, не такой большой, как мы хотим. Ну а если комментаторы называют эти ошибки детскими, это их выбор. Я бы назвал это моментами с неправильными решениями, – сказал Вудкрофт.
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Крэйг Вудкрофт: «Если комментаторы называют наши ошибки детскими, это их выбор. Я бы назвал это моментами с неправильными решениями»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт разобрал ошибки в матче против «Куньлуня» (1:5).
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