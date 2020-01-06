Ковальчук о минском «Динамо»: «Надо успокоиться с переназначением руководителей. Каждый год у нас они новые»

Источник материала: Tribuna.com

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук поделился мнением о развитии минского .

«Если смотреть на минское «Динамо», то мне кажется, что нам немножко надо остановиться и успокоиться с переизбранием и переназначением руководителей.

Каждый год у нас новое руководство, каждый год у нас на 50-60% меняется состав команды – это ни к чему хорошему не приводит. У команды нет возможности хорошо провести предсезонную подготовку, а потом требовать в ходе сезона... Они ведь борются, порядка 15-16 игр заканчивались в овертайме.

Нельзя сказать, что это безнадежная команда, но чего-то не хватило», – сказал Ковальчук в эфире « Беларусь 5 ».