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Ковальчук о минском «Динамо»: «Надо успокоиться с переназначением руководителей. Каждый год у нас они новые»
07.01.2020 22:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Министр спорта и туризма Беларуси
«Если смотреть на минское «Динамо», то мне кажется, что нам немножко надо остановиться и успокоиться с переизбранием и переназначением руководителей.
Каждый год у нас новое руководство, каждый год у нас на 50-60% меняется состав команды – это ни к чему хорошему не приводит. У команды нет возможности хорошо провести предсезонную подготовку, а потом требовать в ходе сезона... Они ведь борются, порядка 15-16 игр заканчивались в овертайме.
Нельзя сказать, что это безнадежная команда, но чего-то не хватило», – сказал Ковальчук в эфире «
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Ковальчук о минском «Динамо»: «Надо успокоиться с переназначением руководителей. Каждый год у нас они новые»
Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук поделился мнением о развитии минского «Динамо».
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