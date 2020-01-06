Дмитрий Басков: «В конце каждой тренировки президент подписывает шоколадки. Мы, можно сказать, воюем за них»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского и тренер команды президента Беларуси Дмитрий Басков рассказал о том, как его подопечные готовились к Рождественскому турниру.

«В конце каждой тренировки, есть такая традиция, президент подписывает шоколадки. Мы, можно сказать, воюем за эти шоколадки», – сказал Басков в эфире « Беларусь 1 ».

Отметим, что команда президента Беларуси выиграла 13-й в своей истории титул Рождественского турнира.

Грабовский вышел в составе команды президента на финал Рождественского турнира. Басков – на тренерской скамье