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Дмитрий Басков: «В конце каждой тренировки президент подписывает шоколадки. Мы, можно сказать, воюем за них»
07.01.2020 21:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор минского
«В конце каждой тренировки, есть такая традиция, президент подписывает шоколадки. Мы, можно сказать, воюем за эти шоколадки», – сказал Басков в эфире «
Отметим, что команда президента Беларуси выиграла 13-й в своей истории титул Рождественского турнира.
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Дмитрий Басков: «В конце каждой тренировки президент подписывает шоколадки. Мы, можно сказать, воюем за них»
Генеральный директор минского «Динамо» и тренер команды президента Беларуси Дмитрий Басков рассказал о том, как его подопечные готовились к Рождественскому...
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