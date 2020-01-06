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Дмитрий Басков: «В конце каждой тренировки президент подписывает шоколадки. Мы, можно сказать, воюем за них»

07.01.2020 21:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» и тренер команды президента Беларуси Дмитрий Басков рассказал о том, как его подопечные готовились к Рождественскому турниру.

«В конце каждой тренировки, есть такая традиция, президент подписывает шоколадки. Мы, можно сказать, воюем за эти шоколадки», – сказал Басков в эфире «Беларусь 1».

Отметим, что команда президента Беларуси выиграла 13-й в своей истории титул Рождественского турнира.

Грабовский вышел в составе команды президента на финал Рождественского турнира. Басков – на тренерской скамье

 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» и тренер команды президента Беларуси Дмитрий Басков рассказал о том, как его подопечные готовились к Рождественскому...
 
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