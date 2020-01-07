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Ковальчук о ЧМ: «Некоторые говорят, что у нас не из кого выбирать. Но мы же 20 лет готовились, у нас школы есть, хоккеисты»
07.01.2020 23:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Министр спорта и туризма Беларуси
«Если мы смотрим сквозь призму того же хоккея на чемпионат мира, то говорить о том, что у нас нету хоккеистов, мы не можем. Хотя некоторые горячие головы говорят, что у нас не из кого выбирать. Но мы же 20 лет готовились, у нас 20 лет школы есть, хоккеисты есть. Надо их мотивировать, надо с ними работать.
Надо выстроить систему и тогда система в обязательном порядке даст результаты. Больше работы, а меньше болтовни», – сказал Ковальчук в эфире «
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