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НХЛ. «Вашингтон» примет «Оттаву», «Рейнджерс» против «Колорадо», «Тампа» – «Ванкувер»

08.01.2020 01:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Оттава 6:1 (0:1, 3:0, 3:0)
Дата проведения
8 января, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Анисимов (Балцерс)
1:1 – 21 Оши (Врана)
2:1 – 28 Гудас (Кемпни, Кузнецов)
3:1 – 37 Овечкин (Уилсон, Орлов)
4:1 – 40 Оши (Карлсон, Бэкстрем)
5:1 – 42 Эллер (Паник, Зигентхалер)
6:1 – 56 Овечкин (Уилсон, Карлсон)

 

Каролина – Филадельфия 5:4 (2:2, 2:1, 0:1)
Дата проведения
8 января, 03.00, «RBC Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Конекны (Жиру, Хегг)
0:2 – 8 Раффль (Ворачек)
1:2 – 9 Валльмарк (Мартинук, Макгинн)
2:2 – 15 Фогеле (Гардинер, Дж.Стаал)
3:2 – 23 Гардинер (Фогеле, Ахо)
4:2 – 24 Эдмундсон (Хаула, Хэмилтон)
4:3 – 34 Обе-Кубел (Хэйс)

 

Нью-Джерси – Айлендерс 3:4 (1:2, 1:0, 1:1)
Дата проведения
8 января, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Сизикас (Комаров, Мартин)
1:1 – 8 Суббан (Стрит, Вуд)
1:2 – 10 Эберле ()
2:2 – 38 Хишир (Симмондс, Палмиери)
3:2 – 51 Палмиери (Сиверсон, Хишир)
3:3 – 54 Кюнхакль (Дэл Колл)
3:4 – 64 Ли (Барзэл, Тэйвс)

 

Флорида – Аризона 2:5 (0:0, 2:3, 0:2)
Дата проведения
8 января, 03.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 30 Дворак (Экман-Ларссон, Холл)
1:1 – 31 Аччари (Трочек, Йэндл)
2:1 – 31 Хоффман (Тонинато, Стиллман)
2:2 – 33 Экман-Ларссон (Крауз, Кессел, Кессел)
2:3 – 35 Холл (Экман-Ларссон, Кессел)

 

Тампа-Бэй – Ванкувер 9:2 (0:1, 6:1, 3:0)
Дата проведения
8 января, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 18 Петтерссон (Босер)
1:1 – 24 Джонсон (Хедман, Палат)
2:1 – 30 Стэмкос (Пойнт)
2:2 – 34 Эрикссон (Пирсон, Хорват)
3:2 – 35 Киллорн ()
4:2 – 37 Верхаг (Гурде, Пойнт)
5:2 – 37 Кучеров (Пойнт)
6:2 – 38 Чернак (Коберн, Стэмкос)
7:2 – 44 Пойнт (Чернак, Стэмкос)
8:2 – 52 Верхаг (Стефенс)
9:2 – 58 Верхаг (Сергачев, Кучеров)

 

Детройт – Монреаль 4:3 (3 период)
Дата проведения
8 января, 03.30, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 12 Лехконен ()
0:2 – 26 Сузуки (Ковальчук, Доми)
1:2 – 32 Нильсен (Боуи, Смит)
2:2 – 40 Фаббри (Ларкин, Бертуцци)
2:3 – 46 Мете (Сузуки, Ковальчук)
3:3 – 51 Нильсен (Грин)

 

Рейнджерс – Колорадо 4:3 (3 период)
Дата проведения
8 января, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Комфер (Бураковски, Жирар)
0:2 – 6 Маккиннон ()
1:2 – 8 Крайдер (Деанджело, Строум)
2:2 – 15 Зибанежад (Фаст, Деанджело)
3:2 – 28 Шей (Панарин, Фокс)
3:3 – 31 Комфер (Ничушкин, Бураковски)
4:3 – 33 Строум (Панарин, Фаст)

 

Нэшвилл – Бостон 1:3 (2 период)
Дата проведения
8 января, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Пастрняк (Гжельчик, Макэвой)
0:2 – 28 Хейнен (Койл, Гжельчик)

 

Сент-Луис – Сан-Хосе 3:1 (3 период)
Дата проведения
8 января, 04.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 25 Бозак (Шенн, Стеен)
2:0 – 26 Барбашев (Сундквист)

 

Чикаго – Калгари 1:2 (2 период)
Дата проведения
8 января, 04.30, «United Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 19 Кубалик (Кэйн, Боквист)

 

Анахайм – Коламбус
Дата проведения
8 января, 06.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Питтсбург
Дата проведения
8 января, 06.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ 

 
 
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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