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Рене Фазель: «У Беларуси действительно неплохой шанс попасть на Олимпиаду в Пекине»

08.01.2020 08:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Глава ИИХФ Рене Фазель считает, что сборная Беларуси способна пробиться на Олимпиаду в Пекине.

- Как думаете, сможет ли белорусская сборная попасть на Олимпиаду-2022 в Пекине?

– Да, я считаю, что у Беларуси действительно неплохой шанс пройти квалификацию на Олимпийские игры. Это игра. Нужно усердно работать и верить в то, что ты можешь достигнуть цели. Я думаю, что все получится, – сказал Фазель в эфире «Беларусь 5».

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Глава ИИХФ Рене Фазель считает, что сборная Беларуси способна пробиться на Олимпиаду в Пекине.
 
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