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Рене Фазель: «У Беларуси действительно неплохой шанс попасть на Олимпиаду в Пекине»
08.01.2020 08:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Глава ИИХФ
- Как думаете, сможет ли
– Да, я считаю, что у Беларуси действительно неплохой шанс пройти квалификацию на Олимпийские игры. Это игра. Нужно усердно работать и верить в то, что ты можешь достигнуть цели. Я думаю, что все получится, – сказал Фазель в эфире «
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