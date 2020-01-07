Рене Фазель: «У Беларуси действительно неплохой шанс попасть на Олимпиаду в Пекине»

Источник материала: Tribuna.com

Глава ИИХФ Рене Фазель считает, что сборная Беларуси способна пробиться на Олимпиаду в Пекине.

- Как думаете, сможет ли белорусская сборная попасть на Олимпиаду-2022 в Пекине?

– Да, я считаю, что у Беларуси действительно неплохой шанс пройти квалификацию на Олимпийские игры. Это игра. Нужно усердно работать и верить в то, что ты можешь достигнуть цели. Я думаю, что все получится, – сказал Фазель в эфире « Беларусь 5 ».