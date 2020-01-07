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НБА. «Торонто» примет «Портленд», «Лейкерс» встретятся с «Никс» и другие матчи

08.01.2020 01:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей. 

Действующий чемпион «Торонто» примет «Портленд». «Лейкерс» встретятся дома с «Никс».

НБА

Регулярный чемпионат

Кливленд – Детройт 113:115 (29:27, 38:27, 28:30, 18:31)
Дата проведения
8 января, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча Статистика
Кливленд
Лав (30 + 9 подборов), Секстон (20), Осман (17), Гарлэнд (14), Томпсон (8 + 15 подборов)  старт; Найт (13), Жижич (5 + 9 подборов), Деллаведова (3 + 9 передач), Уэйд (3).
Детройт
Драммонд (23 + 20 подборов), Снелл (18), Думбуя (15), Михайлюк (12), Браун (9 + 7 передач)  старт; Роуз (24 + 7 передач), Вуд (6), Макер (5), Гэллоуэй (3).

Торонто – Портленд 99:101 (24:15, 32:31, 22:23, 21:32)
Дата проведения
8 января, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Статистика
Торонто
Лаури (24 + 10 передач), Ибака (17 + 11 подборов), Ануноби (8), Холлис-Джефферсон (8), Маккоу (6)  старт; Бриссетт (12), Буше (12 + 9 подборов), Томас (8), Джонсон (4), Дэвис (0).
Портленд
Энтони (28 + 7 подборов), Лиллард (20 + 9 передач), Уайтсайд (14 + 16 подборов + 7 блок-шотов), Макколлум (10 + 6 передач), Бэйзмор (7)  старт; Саймонс (12), Хезоня (5), Литтл (3), Трент (2), Толливер (0).

Бруклин – Оклахома-Сити 103:111 (овертайм)
Дата проведения
8 января, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Превью

Мемфис – Миннесота 106:100 (4 четверть)
Дата проведения
8 января, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью
Мемфис
Брукс (18), Морэнт (15), Краудер (12 + 8 подборов), Джарен Джексон (10), Джонс (6), Кларк (6), Хилл (5), Валанчюнас (4), Мелтон (2), Аллен (2), Андерсон (2).
Миннесота
Калвер (17), Уиггинс (15), Тиг (11), Рид (10), Дженг (8), Напьер (6), Ковингтон (6), Вонле (4), Бэйтс-Диоп (3), Окоги (2), Мартин (2).

Финикс – Сакраменто 53:53 (2 четверть)
Дата проведения
8 января, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
Онлайн матча Превью
Финикс
Эйтон (14 + 8 подборов), Букер (11 + 6 передач), Убре (10), Рубио (2), Бэйнс (2).
Сакраменто
Фокс (16), Хилд (12), Джайлз (8), Бьелица (5), Барнс (2).

Лейкерс – Нью-Йорк
Дата проведения
8 января, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
 
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