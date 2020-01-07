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НБА. «Торонто» примет «Портленд», «Лейкерс» встретятся с «Никс» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
Действующий чемпион «Торонто» примет «Портленд». «Лейкерс» встретятся дома с «Никс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
8 января, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Кливленд
-
Лав (30 + 9 подборов),
Секстон (20),
Осман (17),
Гарлэнд (14),
Томпсон (8 + 15 подборов) старт;
Найт (13),
Жижич (5 + 9 подборов),
Деллаведова (3 + 9 передач),
Уэйд (3).
- Детройт
-
Драммонд (23 + 20 подборов),
Снелл (18),
Думбуя (15),
Михайлюк (12),
Браун (9 + 7 передач) старт;
Роуз (24 + 7 передач),
Вуд (6),
Макер (5),
Гэллоуэй (3).
- Дата проведения
-
8 января, 03.00, «Scotiabank Arena»
- Торонто
-
Лаури (24 + 10 передач),
Ибака (17 + 11 подборов),
Ануноби (8),
Холлис-Джефферсон (8),
Маккоу (6) старт;
Бриссетт (12),
Буше (12 + 9 подборов),
Томас (8),
Джонсон (4),
Дэвис (0).
- Портленд
-
Энтони (28 + 7 подборов),
Лиллард (20 + 9 передач),
Уайтсайд (14 + 16 подборов + 7 блок-шотов),
Макколлум (10 + 6 передач),
Бэйзмор (7) старт;
Саймонс (12),
Хезоня (5),
Литтл (3),
Трент (2),
Толливер (0).
- Дата проведения
-
8 января, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
-
Брукс (18),
Морэнт (15),
Краудер (12 + 8 подборов),
Джарен Джексон (10),
Джонс (6),
Кларк (6),
Хилл (5),
Валанчюнас (4),
Мелтон (2),
Аллен (2),
Андерсон (2).
- Миннесота
-
Калвер (17),
Уиггинс (15),
Тиг (11),
Рид (10),
Дженг (8),
Напьер (6),
Ковингтон (6),
Вонле (4),
Бэйтс-Диоп (3),
Окоги (2),
Мартин (2).
- Дата проведения
-
8 января, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Финикс
-
Эйтон (14 + 8 подборов),
Букер (11 + 6 передач),
Убре (10),
Рубио (2),
Бэйнс (2).
- Сакраменто
-
Фокс (16),
Хилд (12),
Джайлз (8),
Бьелица (5),
Барнс (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
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