|
Дакар-2020. Этап 4. Экипаж Вязовича занял шестое место и опустился на вторую строчку в общем зачете
08.01.2020 18:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
8 января в Саудовской Аравии состоялся четвертый этап ралли-рейда «Дакар-2020» в классе грузовиков. Шестое место занял экипаж «МАЗ» Сергея Вязовича.
Ралли Дакар
8 января 2019 года
Этап 4
Грузовики
1. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») – 4:15.43
2. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») +2.41
3. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +9.05
6. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +15.42
9. Алексей Вишневский (Беларусь, «МАЗ») +22.44
14. Александр Василевский (Беларусь, «МАЗ») +58.27
Положение после этапа 4
1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») – 15:54.43
2. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +10.43
3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +15.02
11. Алексей Вишневский (Беларусь, «МАЗ») +2:21.08
12. Александр Василевский (Беларусь, «МАЗ») +2:22.14
Мотоциклы
1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») – 4:24.51
2. Кевин Бенавидес (Аргентина, «Хонда») +0.46
3. Росс Бранч (Ботсвана, «КТМ») +0.55
...8. Сэм Сандерленд (Великобритания, «КТМ») +4.49*
Положение после этапа 4
1. Рикки Брейбек (США, «Хонда») – 15:06.43
2. Кевин Бенавидес (Аргентина, «Хонда») +2.30
3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +8.31
...6. Сэм Сандерленд (Великобритания, «КТМ») +19.11
*Сандерленд упустил победу на этапе из-за пятиминутного штрафа. Британец превысил скорость на участке с ограничением в 30 км/ч.
Квадроциклы
1. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») – 5:22.42
2. Джованни Энрико (Чили, «Ямаха») +1.24
3. Симон Витсе (Франция, «Ямаха») +3.22
Положение после этапа 4
1. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») – 19:00.47
2. Джованни Энрико (Чили, «Ямаха») +21.03
3. Симон Витсе (Франция, «Ямаха») +30.50
Внедорожники
1. Стефан Петерансель (Франция, «Мини») – 4:04.34
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +2.26
3. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Мини») +7.18
Положение после этапа 4
1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Мини») – 15:12.12
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +3.03
3. Стефан Петерансель (Франция, «Мини») +11.42
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 января в Саудовской Аравии состоялся четвертый этап ралли-рейда «Дакар-2020» в классе грузовиков.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)