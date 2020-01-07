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Дакар-2020. Этап 4. Экипаж Вязовича занял шестое место и опустился на вторую строчку в общем зачете

08.01.2020 18:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

8 января в Саудовской Аравии состоялся четвертый этап ралли-рейда «Дакар-2020» в классе грузовиков. Шестое место занял экипаж «МАЗ» Сергея Вязовича.
 
Ралли Дакар
8 января 2019 года
Этап 4
 
Грузовики
 
1. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») – 4:15.43
2. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») +2.41
3. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +9.05
6. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +15.42
9. Алексей Вишневский (Беларусь, «МАЗ») +22.44
14. Александр Василевский (Беларусь, «МАЗ») +58.27
 
Положение после этапа 4
 
1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») – 15:54.43
2. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +10.43
3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +15.02
11. Алексей Вишневский (Беларусь, «МАЗ») +2:21.08
12. Александр Василевский (Беларусь, «МАЗ») +2:22.14
 
Мотоциклы
 
1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») – 4:24.51
2. Кевин Бенавидес (Аргентина, «Хонда») +0.46
3. Росс Бранч (Ботсвана, «КТМ») +0.55
...8. Сэм Сандерленд (Великобритания, «КТМ») +4.49*
 
Положение после этапа 4
 
1. Рикки Брейбек (США, «Хонда») – 15:06.43
2. Кевин Бенавидес (Аргентина, «Хонда») +2.30
3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +8.31
...6. Сэм Сандерленд (Великобритания, «КТМ») +19.11
*Сандерленд упустил победу на этапе из-за пятиминутного штрафа. Британец превысил скорость на участке с ограничением в 30 км/ч.
 
Квадроциклы
 
1. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») – 5:22.42
2. Джованни Энрико (Чили, «Ямаха») +1.24
3. Симон Витсе (Франция, «Ямаха») +3.22
 
Положение после этапа 4
 
1. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») – 19:00.47
2. Джованни Энрико (Чили, «Ямаха») +21.03
3. Симон Витсе (Франция, «Ямаха») +30.50
 
Внедорожники
 
1. Стефан Петерансель (Франция, «Мини») – 4:04.34
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +2.26
3. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Мини») +7.18
 
Положение после этапа 4
 
1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Мини») – 15:12.12
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +3.03
3. Стефан Петерансель (Франция, «Мини») +11.42
 
 
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8 января в Саудовской Аравии состоялся четвертый этап ралли-рейда «Дакар-2020» в классе грузовиков.
 
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