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Брестское «Динамо» выкупило Шкурина за 95 тыс евро, а ЦСКА заплатит брестчанам 500 тыс евро («БФ»)

09.01.2020 11:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, форвард Илья Шкурин перешел в брестское «Динамо».

По информации сообщества «Белорусский футбол», «Энергетик-БГУ» получит 95 тысяч евро от перехода нападающего в брестское «Динамо», в тоже время брестчане могут выручить 500 тысяч евро от перехода нападающего в московский ЦСКА.

Форвард пришел в «Энергетик-БГУ» перед началом сезона-2019, провел в чемпионате 26 игр и забил 19 мячей. Напомним, Шкурин стал лучшим бомбардиром турнира, а также его лучшим игроком по системе «гол+пас» (19+7).

 
 
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Как сообщалось ранее, форвард Илья Шкурин перешел в брестское «Динамо».
 
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