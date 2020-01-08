Брестское «Динамо» выкупило Шкурина за 95 тыс евро, а ЦСКА заплатит брестчанам 500 тыс евро («БФ»)

Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, форвард перешел в брестское «Динамо».

По информации сообщества «Белорусский футбол» , «Энергетик-БГУ» получит 95 тысяч евро от перехода нападающего в брестское «Динамо», в тоже время брестчане могут выручить 500 тысяч евро от перехода нападающего в московский .

Форвард пришел в «Энергетик-БГУ» перед началом сезона-2019, провел в чемпионате 26 игр и забил 19 мячей. Напомним, Шкурин стал лучшим бомбардиром турнира, а также его лучшим игроком по системе «гол+пас» (19+7).