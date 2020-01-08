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Брестское «Динамо» выкупило Шкурина за 95 тыс евро, а ЦСКА заплатит брестчанам 500 тыс евро («БФ»)
09.01.2020 11:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщалось ранее, форвард
По информации сообщества
Форвард пришел в «Энергетик-БГУ» перед началом сезона-2019, провел в чемпионате 26 игр и забил 19 мячей. Напомним, Шкурин стал лучшим бомбардиром турнира, а также его лучшим игроком по системе «гол+пас» (19+7).
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Как сообщалось ранее, форвард Илья Шкурин перешел в брестское «Динамо».
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