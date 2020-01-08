И снова первые!

Источник материала: Кричевская жизнь

В Могилеве прошла спартакиада области по легкой атлетике среди ДЮСШ и СДЮШОР, в которой за победу сражались юноши и девушки 2005-2006 годов рождения. Всего в соревнованиях приняли участие 19 команд, в том числе и юные спортсмены нашей СДЮШОР.

Алина Камбаева (СШ № 5) стала первой в прыжках в длину, в тройном прыжке с разбега и в беге на 60 метров с барьерами. Дарья Бусова (СШ № 5) была первой в беге на 60 и 200 метров. Камилла Дрозд (РУОР-СШ № 3) стала третьей в беге на 200 метров и перовой в беге на 400 мет­ров. Полина Матвеева (СШ № 1) стала победительницей в прыжках в длину.

Среди юношей Анатолий Кукреш (РУОР-СШ № 8) стал первым в шестиборье. Алексей Баранов (СШ № 7) занял второе место в беге на 60 метров с барьерами. Никита Чуборев (МУОР-СШ № 5) также был треть­им в толкании ядра. Егор Титов (СШ № 7) занял пятое место в тройном прыжке с разбега. В эстафетном беге 600-400-200 наши девушки в составе Камиллы Дрозд, Дарьи Бусовой, Алины Камбаевой заняли четвертое место.

В результате командной борьбы СДЮШОР нашего города заняла первое место и вернулась домой с кубком.

Эдуард Пригоникер.