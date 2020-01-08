|
И снова первые!
09.01.2020 — Новости Спорта | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
В Могилеве прошла спартакиада области по легкой атлетике среди ДЮСШ и СДЮШОР, в которой за победу сражались юноши и девушки 2005-2006 годов рождения. Всего в соревнованиях приняли участие 19 команд, в том числе и юные спортсмены нашей СДЮШОР.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилеве прошла спартакиада области по легкой атлетике среди ДЮСШ и СДЮШОР, в которой за победу сражались юноши и девушки
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)