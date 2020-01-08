Гендиректор ЦСКА: «Шкурин? Хороший трансфер по соотношению цены и качества»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход в клуб нападающего .

«Хороший трансфер по соотношению цены и качества. Как нам известно, ЦСКА не единственный российский клуб, который делал предложение по этому футболисту. Насколько Илья усилит нашу команду, покажет время, но в 20 лет стать лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси уже неплохое достижение.

Надеемся, что Шкурин приложит все усилия, чтобы повторить этот результат уже в российском чемпионате, благо в ЦСКА дорога молодым всегда открыта», – сказал Бабаев.

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