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Гендиректор ЦСКА: «Шкурин? Хороший трансфер по соотношению цены и качества»
09.01.2020 19:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал
«Хороший трансфер по соотношению цены и качества. Как нам известно, ЦСКА не единственный российский клуб, который делал предложение по этому футболисту. Насколько Илья усилит нашу команду, покажет время, но в 20 лет стать лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси уже неплохое достижение.
Надеемся, что Шкурин приложит все усилия, чтобы повторить этот результат уже в российском чемпионате, благо в ЦСКА дорога молодым всегда открыта», – сказал Бабаев.
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход в клуб нападающего Ильи Шкурина.
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