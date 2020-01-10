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Clarín: В 2020-м году Марадона планирует снова посетить Беларусь
11.01.2020 16:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Аргентинское издание Clarín сообщило, что известный в прошлом аргентинский форвард
«Однако планы Марадоны очень переменчивы. Не имеет смысла со 100-процентной уверенностью говорить, что он именно так и будет. Его планы очень быстро меняются», – говорится в материале Clarín.
Газета сообщает, что Марадона еще сохраняет пост почетного президента брестского
Напомним, летом 2018 года Марадона навещал Брест с визитом.
Ранее руководитель брестчан Александр Зайцев не исключал варианта приезда Марадоны.
Напомним, после чемпионства-2019 Марадона в инстаграме на
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Аргентинское издание Clarín сообщило, что известный в прошлом аргентинский форвард Диего Марадона запланировал поездку в Беларусь в этом году.
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