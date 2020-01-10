Clarín: В 2020-м году Марадона планирует снова посетить Беларусь

Источник материала: Tribuna.com

Аргентинское издание Clarín сообщило, что известный в прошлом аргентинский форвард запланировал поездку в Беларусь в этом году.

«Однако планы Марадоны очень переменчивы. Не имеет смысла со 100-процентной уверенностью говорить, что он именно так и будет. Его планы очень быстро меняются», – говорится в материале Clarín.

Газета сообщает, что Марадона еще сохраняет пост почетного президента брестского .

Напомним, летом 2018 года Марадона навещал Брест с визитом.

Марадона круто тусил в Бресте. Но Солигорск все испортил

Ранее руководитель брестчан Александр Зайцев не исключал варианта приезда Марадоны.

Александр Зайцев: «Наше общение с Марадоной то вспыхивает, то затухает. Время от времени он появляется, шлет «видосы», грозит вернуться в Брест»

Ольга Хижинкова: «Марадона мечтал тренировать, а Брест предлагал ему представительскую функцию. Он не согласился»

Напомним, после чемпионства-2019 Марадона в инстаграме на русском поздравил клуб с победой.